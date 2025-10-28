Дизелът поскъпва заради двойния удар на санкциите и спирането на работата на рафинерии

Европейският пазар на дизелово гориво бележи ръст, тъй като комбинацията от нови санкции срещу Русия и прекъсване на работата на рафинериите заплашва доставките, предава Bloomberg.

Премията на европейските фючърси върху дизеловото гориво спрямо контрактите върху суровия петрол сорт Брент тази седмица достига най-високото си ниво от над 20 месеца насам, след като САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Същевременно търговците се борят с украинските атаки срещу енергийна инфраструктура на Русия и спирането на рафинерията „Ал-Зур“ в Кувейт с капацитет 615 хил. барела дневно.

Последните санкции от Вашингтон, както и от Великобритания и Европейския съюз, оказват още по-голям натиск върху веригите за доставки на дизелово гориво, които вече са обременени от поддръжката на рафинериите и атаките срещу руската инфраструктура. Междувременно с настъпването на зимата търсенето на отопление се очаква да нарасне, като някои имоти в Европа все още използват нафта за отопление.

Ръст в цената на дизела – премията на горивото спрямо суровия петрол се увеличи, след като САЩ наложиха нови санкции. Графика: Bloomberg LP

„Заради санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ на купувачите на руско дизелово гориво може да се наложи да се обърнат към алтернативни източници, докато не се намери решение“, коментира BNP Paribas в бележка. „Като цяло очакваме по-високи цени на газьола за по-дълго време“, допълва банката.

Макар че ЕС забрани вноса на руски дизел през 2023 г., всяко прекъсване на огромния износ на страната заради санкциите може да се отрази на световния пазар и да се усети в Европа, която изпитва структурен недостиг на гориво.

Кривата на фючърсите върху дизеловото гориво също показва признаци на натиск върху пазара. Премията на контракта върху европейския дизел за предходни месец спрямо следващия – към момента ноември спрямо декември, се е увеличила през последните дни, което засилва т. нар. структура backwardation, сигнализираща обикновено за по-ограничени доставки спрямо търсенето.