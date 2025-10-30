Бизнес климатът в България рязко се влошава във всички сфери през октомври

През октомври предприемачите в България рязко влошават оценките си за бизнес средата. Песимистичните нагласи са предизвикани от очаквания за намаление в притока на поръчки, притеснения за износа, за производствената активност и за продажбите, както и за забавяне в търсенето на услуги. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) след направени анкети с мениджъри на фирми.

През октомври общият показател на бизнес климата се понижава с 4,7 пункта в сравнение с предходния месец (от 20,8% на 16,1%), като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Най-сериозен срив е налице в оценките на търговците на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 9,6 пункта (от 29,8% на 20,2%). Оценките за обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, докато прогнозите за следващите три месеца са неблагоприятни. Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостига на работна сила. Търговците на дребно не предвиждат промяна в продажните цени през следващите три месеца.

Бизнес климат, общо

Източник: НСИ

В сектора на услугите показателят спада с 4,5 пункта (от 14,3% на 9,8%) заради резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги са неблагоприятни, докато в прогнозите им за следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм. Факторите, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията, са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се отчита засилване на негативното им въздействие. Относно продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са те да запазят равнището си през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на промишлеността се понижава с 3,3 пункта (от 18,8% на 15,5%) заради неблагоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнеса. Негативни са и мненията им относно притока на нови поръчки през последните три месеца, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Същевременно през октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 0,3 пункта в сравнение с юли и достига 75,4%.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава и засилване на отрицателното влияние на факторите „недостатъчно търсене от чужбина“ и „недостатъчно търсене от страната“. За продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

Влошени оценки за състоянието на предприятията в строителството понижават показателя с 3 пункта (от 22,6% на 19,6%). Според тях в следващата половин година се очаква леко намаление на новите поръчки, което ще доведе и до свиване на дейността в краткосрочен план. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите. Относно продажните цени в строителството очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.