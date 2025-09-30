Подобрени оценки в индустрията и търговията подхранват оптимизма на бизнеса

В началото на есента предприемачите в България са с позитивна нагласа за бизнес климата в страната основно заради подобрените оценки в промишлеността и търговията на дребно. В останалите наблюдавани сектори – строителството и услугите, се наблюдава намаление. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) след направени анкети с мениджъри на фирми.

Към септември основните притеснения продължават да са свързани с разклатеното икономическо доверие. В допълнение оценките остават резервирани заради недостатъчното търсене, недостига на работна сила.

През септември общият показател на бизнес климата се увеличава с 0,6 пункта спрямо август (от 20,2% на 20,8%), като ръст на показателя е регистриран в промишлеността и в търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 0,5 пункта (от 18,3% на 18,8%), което се дължи на подобрените оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните проблеми, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Прогнозите на мениджърите относно продажните цени в сектора са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Бизнес климат - общо

Източник: НСИ

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 6,2 пункта (от 23,6% на 29,8%), което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и очакванията им относно поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Факторът, ограничаващ в най-голяма степен дейността на предприятията, е конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостига на работна сила. Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Статистиката регистрирано спад в сектора на строителството, като показателят се понижава с 2,3 пункта (от 24,9% на 22,6%) в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца също се влошават, като анкетата отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. През последния месец се засилва отрицателното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място недостига на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Според данните бизнес климатът в сектора на услугите през септември намалява с 1,6 пункта (от 15.9% на 14.3%), в резултат на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Резервирани са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, посочена от половината от предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора на услугите те да останат без промяна през следващите три месеца.