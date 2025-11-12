Чуждите производители в ЕС са малко на брой, но оказват голямо влияние

Само 1% от компаниите производители в Европейския съюз са били под чуждестранен контрол през 2023 г., сочат данни на Евростат, разпространени днес (12 ноември). Над половината от тях (60%) са били контролирани от компании от други държави от ЕС, а 40% – от страни извън ЕС.

Делът на предприятията под чуждестранен контрол е бил най-висок в Люксембург – 28% от всички компании. Следва Естония с 11 %. Във всички останали страни от ЕС предприятията под чуждестранен контрол представляват 5% или по-малко от всички, като делът им варира от 0,3% в Полша и Италия до 5% в Хърватия. В България този дял е 3%.

Въпреки че като брой са малко, предприятията, контролирани от чуждестранни субекти, имат значителен принос към европейската икономика по отношение на заетостта и добавената стойност. В тези предприятия работят 16% от заетите в ЕС, а делът им в общата добавена стойност е 24%.

Дял на чуждите предприятия, заетите в тях и дял от общата добавена стойност. Графика: Евростат

Сред страните от ЕС добавената стойност от предприятия под чуждестранен контрол е най-висока в Ирландия (71%), Люксембург (61%) и Словакия (50%). Най-ниските дялове на добавената стойност са отчетени във Франция (15%), Италия (17%) и Гърция и Германия (по 18%).

У нас чуждестранните производители са формирали близо 34 на сто от добавената стойност през 2023 г.

По отношение на заетите лица и самонаетите лица предприятията под чуждестранен контрол представляват 45% от работните места в Люксембург и 28% в Словакия и Чехия. Те представляват 10% или по-малко от работните места в Гърция (8%), Кипър и Италия (по 10%).

Данните обхващат само производители, чиято продукция се реализира изцяло или почти изцяло на пазара, а не всички предприятия в икономиката.