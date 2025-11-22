Лагард: Паричната политика не може да реши проблемите с дълга

Управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупреди да не се разглежда паричната политика като решение на дълговите проблеми, отхвърляйки неотдавнашните предложения на крайнодясната френска партия, че институцията трябва да възобнови мащабните покупки на активи, съобщава Bloomberg.

„Винаги съществува опасението, че едно късогледо правителство може да се изкуши да се опита да принуди централната банка да финансира дълга му – въпреки уроците на историята“, заяви тя, без да посочва конкретна държава.

Говорейки във Виена, Лагард - която е бивш френски министър на финансите - заяви, че това безпокойство „има тенденция да се появява, когато публичният дълг е повишен, както е днес в редица юрисдикции“.

По-рано този месец лидерът на френската крайна десница Жордан Бардела заяви, че „няма да можем да избегнем дискусия с Европейската централна банка относно френския дълг“. Миналата година неговият предшественик Марин льо Пен призова ЕЦБ да възобнови количествените облекчения, за да помогне за финансирането на инвестициите в климата.

Френските политици не са единствените, които призовават ЕЦБ да помогне с увеличените разходи – италианските министри многократно са призовавали представителите на регулатора да намалят лихвените проценти или да се включат в количествени облекчения.

Въпреки това централните банкери в региона многократно се обръщат към правителствата да не разчитат прекалено много на паричната политика и вместо това да засилят усилията си за реформи и консолидация. По-рано тази седмица Лагард заяви, че постоянното увъртане на региона относно мерките за стимулиране на икономиката му просто не може да продължи.

Тя призова правителствата да намалят нивата на публичния дълг и подчерта, че те „трябва да поставят по-голям акцент върху разходите, които подкрепят потенциалния растеж и ключовите стратегически приоритети, като същевременно консолидират бюджетите си“.

Лагард подчерта, че европейските фискални правила позволяват гъвкавост, когато става въпрос за допълнителни разходи за стимулиране на икономическата активност, и че само малко на брой страни се възползват от тази разпоредба. Лагард също така повтори призивите си за обединяване на европейските ресурси.

„Целта трябва да бъде насърчаване на положителен кръг, в който продуктивните разходи повишават растежа на продуктивността“, заяви Лагард. „По-високата производителност, от своя страна, засилва потенциалния икономически растеж. Това би поставило европейския социален модел на по-силна и по-устойчива икономическа основа“, подчертава тя.