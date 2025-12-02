ЕС прави малки крачки в трудната битка да убеди гражданите да инвестират спестяванията си

Десет години след като започна работа по създаването на съюз на капиталовите пазари, Европейският съюз все още не успява да постигне споразумение по рамка, която насърчава спестителите да инвестират парите си в блока, а не в САЩ. Това подтиква някои от 27-те му страни членки да действат самостоятелно, пише Ройтерс.

След като в доклад от 2024 г. предупреди, че 300 млрд. евро от спестяванията на ЕС напускат региона всяка година, бившият италиански премиер Енрико Лета заяви миналия месец, че инвестирането на средства в американски фирми, които реинвестират в Европа, е „нещо като колективно самоубийство“, причинено от продължаващата фрагментация.

Въпреки над 60-те законодателни предложения от 2015 г. насам националните интереси, техническата сложност и променящите се политически приоритети попречиха на напредъка в интеграцията на пазара, посочи проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ) през май.

Нов пакет от мерки трябва да бъде представен в сряда.

В петте години от последния план за действие на ЕС домакинствата са спестили с 15% повече в брой и в банкови депозити, като са набрали общо 12,1 трлн. евро, равняващи се на около 30% от богатството им, докато в САЩ само 11% са в брой.

А в най-голямата и с най-голямо население икономика в еврозоната делът е още по-висок. Германците държат над 40% от финансовите си активи в брой или в банкови депозити и само 12% в акции, съобщи миналата година Съветът по външни отношения.

Етикет „Финансирай Европа“ за подпомагане на спестителите

Седем страни начело с Испания започнаха пилотен проект, който включва предложен етикет „Финансирай Европа“ за подпомагане на спестителите при избора на инвестиционни продукти, които подкрепят компании в ЕС.

След като определят кои инструменти отговарят на изискванията, страните ще преценят дали е необходимо да се променят регулациите и ще се консултират с частния сектор, за да оценят търсенето, съобщиха официални представители пред Ройтерс.

Планът се придвижва по-бавно от очакванията, но Мадрид може да направи съобщение в началото на 2026 г., заяви един от представителите.

Междувременно мозъчни тръстове в Италия, Германия и Испания предложиха да се разшири на ниво ЕС италианският План за инвестиране на спестяванията, който успя да насочи спестяванията на жителите към местната икономика.

Задействан през 2017 г., планът набра 21 млрд. евро през първите си пет години, минималния период на държане, необходим, за да се ползва от данъчни облекчения, при условие, че 70% от активите са инвестирани в италиански компании.

„Вместо 70% в икономиката на една страна членка това ще бъде икономиката на ЕС, като може би малка част ще бъде запазена за вътрешни инвестиции“, казва Фабрицио Пагани, бивш служител в италианското министерство на финансите, който е изработил Плана за инвестиране на спестяванията и работи по сходна инициатива на ниво ЕС.

Междувременно в новия си стремеж в целия блок за повишаване на конкурентоспособността спрямо по-бързо нарастващите САЩ и Китай, ЕС трябва да конкретизира плановете си за напредък на Съюза за спестявания и инвестиции в сряда.

Сред предложенията ще бъде предоставянето на повече правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и мерки за преодоляване на трансграничните бариери за управляващите активи и пазарните инструменти, съобщи представител на Европейската комисия пред Ройтерс.

Според Ян ван Евейк, старши политически съветник в нидерландската Служба за финансовите пазари, Съюзът за спестявания и инвестиции се основава на Стратегията за инвестиции на дребно (RIS) на Европейския съюз, която се появи през 2020 г. и очаква да се превърне в директива на ЕС.

Но RIS е изпреварена от събитията, казва Ван Евейк пред Ройтерс, като посочва „новия акцент върху опростяването и намаляването на бремето за индустрията..., което не беше част от първоначалното говорене“.

„Може да не съм експерт, но не съм глупак“

Избягването на риска също вреди на домакинствата в ЕС. В доклад на бившия председател на ЕЦБ Марио Драги се отбелязва, че нетното им богатство е нараснало с 55% между 2009 и 2023 г. спрямо 151% в САЩ.

Това отчасти отразява ниското възнаграждение по текущите сметки, което в еврозоната е било средно едва 0,25% през септември, като е достигнало 1,78% по депозитите с договорен падеж, но все пак е останало под годишната инфлация от 2,2%.

Миналата седмица президентът на Европейския банков орган (ЕБО) Жозе Мануел Кампа призова за повече действия по прилагането на предложенията на Драги в областта на финансите, а миналия месец Лета предупреди, че Съюзът за спестявания и инвестиции ще се провали, ако остане ограничен до „вътрешни лица на финансовия пазар“.

Компании за управление на средствата като Anthilia SGR в Милано приветстват Съюза за спестявания и инвестиции, включително неотдавнашно предложение за спестовни и инвестиционни сметки с данъчни облекчения, но казват, че те може да останат на хартия, ако не бъдат приложени на национално ниво.

Каспър Рутинг, високопоставен служител по надзора в AFM, обръща внимание на често пренебрегвано културно измерение. „Липсата на доверие има връзка с проблемите като пристрастни съвети или високи такси“, отбелязва той.

Това е от ключово значение за пенсионирания италиански лекар Ренцо Ле Пера.

„За да инвестираш плода на труда си през целия живот, трябва да си или много находчив, или да имаш пълно доверие на тези, които биха го направили вместо теб. За мен не важи нито едното, нито другото“, казва 73-годишният мъж. „Трудно се свързвам с банката си по телефона, но те ми се обаждат, за да ми предложат инвестиции, които са доста непривлекателни поради таксите. Може да не съм експерт, но не съм глупак“, допълва той.