Китай налага мита до 43% върху вноса на млечни продукти от ЕС

Китай налага близо 43% мита на някои млечни продукти, внасяни от Европейския съюз (ЕС), след приключването на разследване за субсидиите за производители, съобщава Bloomberg.

Това допълнително задълбочава търговския спор на страната с блока.

В предварително решение Пекин посочва, че ще наложи до 42,7% мита върху някои млечни продукти от блока, след като китайските власти са установили, че износът е бил субсидиран, съобщават от Министерството на търговията на страната.

Китай започна разследване на доставки от региона през август 2024 г., като се фокусира върху млечни продукти, включително прясно и преработено сирене.

По-късно Европейският съюз оспори разследването, като поиска консултации чрез Световната търговска организация (СТО).

Китай започна разследването през август 2024 г. Сред обхванатите продукти бяха прясно и преработено сирене, некондензирано мляко и сметана без добавена захар. През август т.г. разследването беше удължено с 6 месеца.

Преди това Брюксел въведе изравнителни мита върху китайските електромобили, а само ден преди обвяването на разследването ги намали.

Преди това Китай започна антидъмпингово разследване на продукти от свинско месо, внасяни от ЕС.

Износът на млечни продукти от ЕС за Китай се оценява на над 1,5 млрд. евро през 2024 г.