Китайският търговски шок едва сега започва да се усеща

Добрата новина за Китай е, че експортната му машина все още работи безотказно. Може дори да се опише като процъфтяваща, въпреки американските мита и буксуващата икономика.

Растежът на страната през четвъртото тримесечие на 2025 г. е най-слабият от отварянето след Covid през 2022 г., пише Bloomberg. Въпреки това, търговският излишък през миналата година надхвърли 1 трлн. долара, което е рекордна сума.

Измерена с непрестанните доставки на стоки от Китай по целия свят, глобализацията не е отменена от митата, наложени от Белия дом. Тя продължава да поема неуспехите, както и световната икономика. Това е облекчение, предвид множеството мрачни прогнози, които съпътстваха налагането на мита през април 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче продължава да тества издръжливостта на системата. Той заплаши да въведе мита върху вноса от осем европейски държави, които се противопоставят на искането му да придобие Гренландия, по един или друг начин, от Дания. През последната седмица той смекчи тона си, но напрежението между Брюксел и Вашингтон продължава да тлее.

Малцина избегнаха Тръмп 2.0 напълно невредими. Въпреки че търговията ще се разшири тази година, очаква се това да стане с по-бавни темпове. Отделно моделите се развиват, някои от тях по начини, които са предопределени да създадат нови дислокации.

Продажбите на Китай за САЩ се сринаха през декември, а делът на Америка в общия износ падна до исторически минимум от 11% през миналата година.

Ако най-големият потребителски пазар се свива значително, къде отиват всички тези продукти, произведени от фабриките? Доставките за Югоизточна Азия скачат с 13%, за Европейския съюз – с 8%, както и за Великобритания.

Графика: Bloomberg

Това е окуражаващо, от една страна. Не преживяваме повторение на 30-те години на миналия век, когато търговски бариери бяха издигнати почти навсякъде.

С изключение на Китай, малко страни се борят с Вашингтон. „Тази асиметрия има значение“, казва Алън Тейлър, професор в Колумбийския университет и член на комисията за определяне на лихвените проценти на Английската централна банка, в реч в Сингапур миналата седмица. „Точно както водата си проправя път, търговията също е склонна да намери път. Ако един път е блокиран, арбитражът на стоки и услуги ще търси следващата най-добра алтернатива“, добавя той.

Този оптимизъм идва с уговорки. Големи части от китайската икономика страдат от дефлация. Цената на износа, който се насочва към други дестинации, съответно, спада.

Алтернативните пазари като Франция и Германия, които подкрепят модела на Пекин, могат да се изкушат да се опълчат. ЕС вече наложи мита, въпреки че обмисля да ги замени с минимални цени, стъпка, която би облекчила напрежението с Китай.

Великобритания засега остава по-отворена. BYD Co., производителят на автомобили, базиран в Шънджън, изправен пред трудна вътрешна среда, отчете повече от петкратно увеличение на продажбите си на Острова през 2025 г.

Значението на търсенето в чужбина се подчертава от данните. Брутният вътрешен продукт на Китай се увеличава с 4,5% през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходната година, продажбите на дребно са разочароващи, а инвестициите се понижават. Икономиката постигна годишната цел за растеж на президента Си Дзинпин от около 5%, но замалко да не успее да го направи.

Властите все още са предпазливи да предприемат масивните стимули, които други големи икономики при същите условия биха предприели.

И така, експортният гигант има предимство. Пекин е малко вероятно да се съгласи на значително поскъпване на юана, въпреки че апетитът за зелените пари намалява. Юанът поскъпна с около 5% през последната година, макар че това е далеч по-скромно поскъпване от това, регистрирано от малайзийския рингит, тайландския бат и сингапурския долар.

Правдоподобна причина за въздържане от стимули е, че намаляването на лихвените проценти обикновено оказва натиск върху валутата. Много икономисти очакват само постепенно облекчаване тази година, ако изобщо има такова.

Важно е също така да не се приписва твърде много на Китай или на политиката във Вашингтон. Да, действията на правителствата са от голямо значение, но такова имат и технологичните пробиви. Цената и скоростта на превоз на товари например намалява от средата на 19-ти век.

Междувременно светът премина през две световни войни и безбройни регионални кризи. И най-великите умове се съмняваха, че търговията някога ще може да възстанови жизнеността си отпреди 1913 г. Засега устойчивостта ѝ е едно от основните неща, които световната икономика използва в нейна полза. Можем само да се надяваме, че китайският шок няма да ѝ струва скъпо.