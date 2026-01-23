Бизнес активността в еврозоната се разраства по-бавно от очакваното през януари

Бизнес активността в еврозоната се разраства с по-бавен от очакваното темп този месец, сочат нови данни, цитирани от Ройтерс.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на HCOB, съставен от S&P Global, се задържа на ниво от 51,5 пункта този месец и не достигна прогнозата на икономистите в анкета на Ройтерс за 51,8 пункта. Все пак показателят остава над нивото от 50 пункта, което разделя растежа от свиването, за 13-ти пореден месец.

„Възстановяването все още изглежда доста слабо. Общият икономически растеж остава без промяна. Гледайки напред, ниският растеж на новите поръчки със сигурност не променя ситуацията. Вместо това, началото на новата година сочи към повече от същото през следващите месеци“, казва Сирус де ла Рубия, главен икономист в Hamburg Commercial Bank.

Новите поръчки отбелязват най-слабия си ръст от септември насам, а експортните сделки се свиват с най-бързия темп за последните четири месеца, което показва, че търсенето остава слабо във всички сектори. Фирмите съкращават работни места за първи път от септември насам, сочат още данните.

PMI показателят за услугите се забавя до четиримесечно дъно от 51,9 пункта от отчетените 52,4 пункта през декември, което е под прогнозата за 52,6 пункта. Производствената активност отново се свива, но с по-бавен темп. Основният PMI измерител за сектора се повишава до 49,4 пункта този месец от 48,8 пункта през декември, надминавайки очакванията на икономистите за 49,1 пункта.

Ценовият натиск се засилва, като разходите за суровини нарастват с най-бързия темп от февруари миналата година, а цените на продукцията се повишават с най-високата скорост от почти две години.

„Представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще се почувстват уверени в позицията си да задържат лихвите на настоящите нива. Някои от тях може дори да твърдят, че следващата стъпка на паричния орган трябва да бъде към повишение, а не на понижение на разходите по заемите“, посочва още Де ла Рубия.

Въпреки това оптимизмът за бъдещата активност в региона се повишава до най-високото си ниво от май 2024 г.