Норвежкият суверенен фонд управлява над 2 трилиона долара и се готви за кризи

Норвежкият суверенен фонд, чиято стойност надхвърля 2,1 трилиона долара, съобщи, че се подготвя за увеличаване на геополитическите рискове. Според борда на Norges Bank Investment Management, който се назначава от правителството на Норвегия, доказателство за приближаващите кризи са инструменти като мита, финансови санкции и контрол върху търговията, които все повече се използват за геополитически цели и натиск, пише Bloomberg.

Рисковете за инвестициите на фонда в чужбина се увеличават, предупреждават от институцията, обръщайки внимание на мащаба на активите, които управлява, както и на прозрачността, под която работят. Опасенията са свързани освен с увеличени данъци, но и дори със заплахи за конфискация на активи.

В отчет за дейността си през 2025 година от фонда припомнят обществения натиск, на който бяха подложени, когато стана ясно, че имат инвестиции в компании, свързани с войната в Газа. По тази причина институцията трябваше да се освободи от доста акции, включително и в Caterpillar. Това пък предизвика гнева на американски законодатели от Републиканската партия.

Има ли причина за бягство от САЩ?

Финансовият министър на Норвегия - бившия генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг, коментира по време на форума в Давос, че не вижда причина фондът да напусне САЩ дори и на фона на сериозните сътресения, които разклащат трансатлантическия съюз. Около 50% от инвестициите на фонда са в американски активи и държавни ценни книжа. Столтенберг коментира, че е имало и други моменти с обтегнати отношения между САЩ и Европа.

Заради политиката на Вашингтон по отношение на о. Гренландия и откритите заплахи за военна сила срещу Дания датският пенсионен фонд AkademikerPension обаче съобщи, че продава американските ДКЦ. Компанията управлява спестявания на академичните среди на стойност около 25 млрд. долара. Към 100 млн. долара от тях са в държавни ценни книжа на САЩ.

От фонда уточниха пред Bloomberg, че търсят по-добри алтернативи. "САЩ нямат добър кредитен рейтинг и дългосрочните финанси на правителството не са устойчиви", отбеляза главният инвестиционен директор на фонда Андрес Шелде.