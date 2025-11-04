Норвежкият суверенен фонд отхвърли предложението за заплащане на Мъск от 1 трлн. долара

Норвежкият суверенен фонд отхвърли предложението за заплащане от 1 трлн. долара на главния изпълнителен директор на Tesla Inc. Илон Мъск, с което стана първият голям инвеститор в американския производител на електромобили, който обяви публично решението си по темата, съобщава Wall Street Journal.

Norges Bank Investment Management, инвестиционен инструмент на централната банка на Норвегия, който управлява фонд за 1,9 трлн. долара, изрази опасения относно размера на заплащането за Мъск.

„Въпреки че оценяваме значителната стойност, създадена по време на визионерското управление на Мъск, ние сме обезпокоени от общия размер на това трудово възнаграждение, разводняването на ролята (на Мъск) и липсата на смекчаване на ключовия персонален риск – в съответствие с нашите виждания относно възнагражденията на ръководителите“, изтъква фондът.

В четвъртък (6 ноември) Tesla ще бъде домакин на годишното си събрание на акционерите и ще обяви резултатите от гласуването по няколко предложения, включително заплащането на Мъск, което включва допълнителен 12% дял в Tesla, ако предприемачът увеличи оценката на компанията до 8,5 трлн. долара през следващите десет години – близо осем пъти сегашната ѝ пазарна капитализация. При подобна оценка Мъск ще получи малко над 1 трлн. долара, както е посочено в предложението.

С дял от 1,2% в Tesla Норвежкият суверенен фонд е шестият по големина институционален инвеститор в компанията след акционери като Vanguard и BlackRock, става ясно от данни на FactSet. Това е първият голям институционален инвеститор, който разкрива как е гласувал относно заплащането на Мъск.

Акционерите ще гласуват за преизбирането на членовете на борда на Tesla и предложението на акционерите, което изисква от ръководството на компанията да инвестира в стартъпа на Мъск за разработка на изкуствен интелект, xAI.

По-малки публични пенсионни фондове, като Американската федерация на учителите и различни пенсионни системи в Ню Йорк, вече се противопоставиха публично на щедрото заплащане на Мъск, както и големите консултантски фирми Institutional Shareholder Services и Glass Lewis.

Мъск, който е най-големият акционер в Tesla с около 15% дял, също има право да гласува по предложението.

То би позволило на Мъск - ​​ най-богатият човек в света - да се облагодетелства финансово от акции, ако Tesla достигне редица междинни цели относно своята пазарна капитализация и други точки, касаещи бизнеса на компанията, включително годишни продажби от 20 млн. електромобила, пускането в експлоатация на един милион роботизирани таксита и достигането на средно 10 милиона абонати за услугата за пълно автономно управление (FSD) на Tesla.

Миналата година фондът се противопостави на друго предложение за ратифициране на предложено трудово възнаграждение за Мъск от 2018 г., което беше отменено от съдия в Делауеър.