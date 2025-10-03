IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Планът за заплащане от 1 трлн. долара за Мъск среща отпора на инвеститори

Това би бил най-големият корпоративен пакет за заплащане в историята, поставящ амбициозни цели за резултатите

09:25 | 03.10.25 г. 1
Снимка: EPA/BONNIE CASH / POOL
Снимка: EPA/BONNIE CASH / POOL

Група акционери на Tesla, включително SOC Investment Group и няколко държавни служители, призоваха инвеститорите да гласуват против пакета възнаграждение на Илон Мъск на стойност 1 трлн. долара на ноемврийското събрание на компанията, показва регулаторна документация, публикувана в четвъртък.

В писмото до акционерите на Tesla коалицията, в която влизат и държавните ковчежници на Невада, Ню Мексико и Кънектикът, призовава инвеститорите да се противопоставят на преизбирането на директорите Айра Еренпрайс, Джо Гебия и Катлийн Уилсън-Томпсън, посочва Ройтерс.

Групата посочва определянето от нея като „неумолимо преследване“ на борда да задържи Мъск, заявявайки, че това е забавило напредъка по ключовите цели, поставени на последната годишна среща. Тя подчертава и спада в оперативните и финансовите резултати и „неспособността да се осигури значим надзор в реално време върху управлението“.

Въпреки че в четвъртък отчете рекордни тримесечни доставки, Tesla се сблъсква с опасения, че изтичането на данъчния кредит за електромобили в САЩ може да превърне треската за покупки в капка.

Миналия месец бордът на Tesla предложи план за заплащане на стойност 1 трлн. долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск. Това би бил най-големия корпоративен пакет за заплащане в историята, поставящ амбициозни цели за резултатите и стремящ се да отговори на неговото желание за по-голям контрол над компанията.

Сред държавните служители, които се противопоставят на пакета, е ревизорът на Ню Йорк Брад Ландър, дългогодишен критик на борда на Tesla и неговия надзор над Илон Мъск.

Въпреки че пенсионните фондове на града не са сред най-големите акционери на Tesla и други големи компании, Ландър и екипът му често са участвали в кампании за реформи, които фокусират дебатите на годишните събрания. Мандатът му като ревизор изтича на 1 януари 2026 г.

В отговор на писмото от четвъртък Tesla заяви в публикация в X, че планът за стимулиране на производителността съгласува възнаграждението на Мъск със създаването на акционерна стойност „от трилиони долари“.

„Ако Илон Мъск не постигне резултати, той не получава нищо“, заяви компанията.

Последна актуализация: 09:26 | 03.10.25 г.
Илон Мъск tesla
Vayk__
преди 17 минути
Те ревяха и срещу предишния за 3-400 милиарда, а накрая всички станаха богаташи!
