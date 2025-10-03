Планът за заплащане от 1 трлн. долара за Мъск среща отпора на инвеститори

Група акционери на Tesla, включително SOC Investment Group и няколко държавни служители, призоваха инвеститорите да гласуват против пакета възнаграждение на Илон Мъск на стойност 1 трлн. долара на ноемврийското събрание на компанията, показва регулаторна документация, публикувана в четвъртък.

В писмото до акционерите на Tesla коалицията, в която влизат и държавните ковчежници на Невада, Ню Мексико и Кънектикът, призовава инвеститорите да се противопоставят на преизбирането на директорите Айра Еренпрайс, Джо Гебия и Катлийн Уилсън-Томпсън, посочва Ройтерс.

Групата посочва определянето от нея като „неумолимо преследване“ на борда да задържи Мъск, заявявайки, че това е забавило напредъка по ключовите цели, поставени на последната годишна среща. Тя подчертава и спада в оперативните и финансовите резултати и „неспособността да се осигури значим надзор в реално време върху управлението“.

Въпреки че в четвъртък отчете рекордни тримесечни доставки, Tesla се сблъсква с опасения, че изтичането на данъчния кредит за електромобили в САЩ може да превърне треската за покупки в капка.

Миналия месец бордът на Tesla предложи план за заплащане на стойност 1 трлн. долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск. Това би бил най-големия корпоративен пакет за заплащане в историята, поставящ амбициозни цели за резултатите и стремящ се да отговори на неговото желание за по-голям контрол над компанията.

Сред държавните служители, които се противопоставят на пакета, е ревизорът на Ню Йорк Брад Ландър, дългогодишен критик на борда на Tesla и неговия надзор над Илон Мъск.

Въпреки че пенсионните фондове на града не са сред най-големите акционери на Tesla и други големи компании, Ландър и екипът му често са участвали в кампании за реформи, които фокусират дебатите на годишните събрания. Мандатът му като ревизор изтича на 1 януари 2026 г.

В отговор на писмото от четвъртък Tesla заяви в публикация в X, че планът за стимулиране на производителността съгласува възнаграждението на Мъск със създаването на акционерна стойност „от трилиони долари“.

„Ако Илон Мъск не постигне резултати, той не получава нищо“, заяви компанията.