Еврото вече е единствената официална валута в България

До края на юни банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество

01.02.26 г.
Снимка: Michaela Vatcheva/Bloomberg
От днес еврото е единствената официална валута в България. Страната ни е 21-вият член на еврозоната, а вчера - 31 януари, изтече срокът на двойното обращение на лев и евро.

До края на юни банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс - 1,95583 лева за едно евро. За суми над 30 хил. лева се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

В населените места, където няма банкови клонове, услугата се извършва от "Български пощи", но там максималната дневна сума е 10 хил. лева наведнъж, като отново е необходима предварителна заявка. БНБ обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

До 8 август тази година търговците са длъжни да обозначават цените в евро и в лева.

В средата на януари Българската народна банка (БНБ) съобщи, че близо 60% от левовете в обращение са изтеглени. Към 16 януари в обращение бяха пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 4,3 млрд. евро.

01.02.26 г.
6
6
FireT
преди 2 часа
БезименниТролски минуси. С това се изчерпва цялата битка за левЪ и Нена Еврото. Слаба и мекушава безмислена битка на неграмотното население, което не можа да осъзнае, че лев няма от 97 г. Колкото и да му се обяснява, пак рев,че си искали ваучера BGN. ХАйде, със здарве да си ползвате еврото. И вие да се почувствате като в западна Европа. Хахаха
отговор
5
7
precakanoto
преди 2 часа
Хайде гълъбчета, изплачете си мъката!
отговор
4
7
FireT
преди 3 часа
До: 0pk,точно така, Порк. България вече има официална валута, която е в топ 3 на най-конвертируемите в света. Даже към момента валутата на България е по-силна от долара. А дали ще сме по-добре? Ако чакаме да станем, няма да се случи. Еврото е инструмент, а не манна небесна. Такива като теб вероятно няма да се възползват, а ще мрънкат . Ама и с BGN си бяхте зле. Нищо ново за вас. Хахаха
отговор
3
18
0pk
преди 4 часа
До: гъбко 145 години стигат, еврото е ваше, нали така дрогаре евроатлантици :]
отговор
2
13
Скъсана_Ушанка
преди 4 часа
До: гъбко В техните джобове повече се чува дрънчене, отколкото шумолене... :)))
отговор
1
16
гъбко
преди 5 часа
шумолят ли в джобчетата ви новите евраци , а друзя антиваксъре-газовици ?! ... :)))
отговор
