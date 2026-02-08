Кризите от 2020 г. досега са нанесли на Германия икономически щети за близо 1 трлн. евро

Икономическите разходи за Германия от продължаващите кризи през последните години възлизат на общо 940 млрд. евро, показва проучване на Германския икономически институт (IW), предаде ДПА.

Проучването обхваща шестгодишния период от 2020 г. досега и изчислява загубите като ценово коригиран брутен вътрешен продукт (БВП). Според оценките на експертите това се равнява на загуба на добавена стойност от над 20 000 евро на зает, вследствие на пандемията от Covid, последиците от войната на Русия срещу Украйна и конфронтационната политика на САЩ, допълва германската осведомителна агенция.

Около една четвърт от общите загуби се дължат на миналата година, която беше белязана от търговски спорове с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По официални данни германската икономика през 2025 г. е избегнала трета поредна година без икономически растеж, като реалният брутен вътрешен продукт е нараснал с 0,2 процента.

„Настоящото десетилетие досега е белязано от извънредни шокове и огромни икономически натоварвания по приспособяването, които вече значително надхвърлят нивото на напрежение при предишни кризи“, заяви изследователят от Германския икономически институт Михаел Грьомлинг.

За сравнение, икономическите разходи от периода на стагнация между 2001 и 2004 г. са възлизали на около 360 млрд. евро в реално изражение, а финансовата криза от 2008–2009 г. е довела до загуба на добавена стойност от около 525 млрд. евро, допълва ДПА.

