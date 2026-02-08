IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Кризите от 2020 г. досега са нанесли на Германия икономически щети за близо 1 трлн. евро

Около една четвърт от общите загуби се дължат на миналата година, която беше белязана от търговски спорове с президента на САЩ Доналд Тръмп

10:35 | 08.02.26 г. 2
Снимка: Bloomberg L.P.
Икономическите разходи за Германия от продължаващите кризи през последните години възлизат на общо 940 млрд. евро, показва проучване на Германския икономически институт (IW), предаде ДПА.

Проучването обхваща шестгодишния период от 2020 г. досега и изчислява загубите като ценово коригиран брутен вътрешен продукт (БВП). Според оценките на експертите това се равнява на загуба на добавена стойност от над 20 000 евро на зает, вследствие на пандемията от Covid, последиците от войната на Русия срещу Украйна и конфронтационната политика на САЩ, допълва германската осведомителна агенция.

Около една четвърт от общите загуби се дължат на миналата година, която беше белязана от търговски спорове с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По официални данни германската икономика през 2025 г. е избегнала трета поредна година без икономически растеж, като реалният брутен вътрешен продукт е нараснал с 0,2 процента.

„Настоящото десетилетие досега е белязано от извънредни шокове и огромни икономически натоварвания по приспособяването, които вече значително надхвърлят нивото на напрежение при предишни кризи“, заяви изследователят от Германския икономически институт Михаел Грьомлинг.

За сравнение, икономическите разходи от периода на стагнация между 2001 и 2004 г. са възлизали на около 360 млрд. евро в реално изражение, а финансовата криза от 2008–2009 г. е довела до загуба на добавена стойност от около 525 млрд. евро, допълва ДПА.

Последна актуализация: 10:24 | 08.02.26 г.
Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: aldyДа, икономиката на Германия е огромна. Два пъти и половина повече от на руснята и 5 ПЪТИ повече от руснята на глава. И отбелязва ръст, макар и скромем, тя вече е голяма. А ***-слугинaжа си църка жално отстрани.
aldy
преди 3 часа
Няма никакви кризи в Германия. Няма и щети. Икономиката се развива с пълна пара. А това, което ви се струва, не е вярно. Путинистите ви внушават, че ФРГ върви усилено към киреча.
