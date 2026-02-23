IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Руската икономика най-накрая стагнира. Какво означава това за войната и за Путин?

Макар че драматичният колапс, предвиден от Запада, може би няма да се осъществи, Кремъл е изправен пред най-несигурното си икономическо положение, откакто нахлу в Украйна

14:12 | 23.02.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Президентът на Русия Владимир Путин. Снимка: EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN
Президентът на Русия Владимир Путин. Снимка: EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN

Западните лидери бяха оптимистично настроени, когато наложиха санкции на Русия след нахлуването на руската армия в Украйна през 2022 г. „Руската икономика ще бъде свита наполовина“, коментира тогавашният президент на САЩ Джо Байдън през март, около месец след началото на войната, припомня британският в. Guardian.

Байдън добави тогава, че ако Русия е на 11-то място сред най-големите икономики в света, скоро няма да е дори в първите 20. Прогнозата му обаче се оказа неубедителна. След непосредствения шок от санкциите през 2022 г. военните разходи на Русия скочиха и икономиката процъфтя.

Вместо да падне от топ 20, Русия стана деветата по големина икономика в света към 2025 г., като изпревари Канада и Бразилия и се нареди точно след Италия, Франция и Великобритания.

По-нататъшен възход обаче вече изглежда малко вероятен. През 2026 г. се отчитат ясни признаци, че руската икономика най-накрая затъва.

Макар че драматичният колапс, предвиден от Запада, може би няма да се осъществи, Кремъл е изправен пред най-несигурното си икономическо положение, откакто танковете му за първи път влязоха на територията на Украйна.

Икономическият растеж на Русия се забавя на фона на падащите цени на петрола – ключов източник на държавни приходи. Предизвикателство е и дългосрочният демографски натиск, който високите разходи за отбрана преди това прикриваха.

За да преодолеят фискалната дупка, обикновените руснаци са изправени пред повишаване на данъците в държава, пренастроена за война, като финансирането за социални помощи, образование и здравеопазване е потиснато.

Междувременно търговията с ключови съюзници стана по-приглушена, корпоративните фалити се увеличават, а недостигът на работна ръка е сериозен.

Как неразположението ще се отрази на конфликта в Украйна, според експерти, зависи от последните макроикономически маневри на Русия и от това дали глобалните събития ще продължат да понижават цените на петрола.

Забавяне на растежа с намаляването на приходите от петрол

Настоящите перспективи са неблагоприятни. През януари Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозите си за растеж за Русия до само 0,6% през 2025 г. и 0,8% през 2026 г.

Като се изключат пандемичните години 2020-2022 г., това са най-ниските годишни темпове на растеж за Русия от рецесията, причинена от санкциите заради анексирането на полуостров Крим през 2014 г., насам.

Очакванията за руската икономика са по-ниски и от прогнозите на МВФ за западните икономики.

(Продължава на следващата страница)

Последна актуализация: 14:13 | 23.02.26 г.
войната в Украйна Владимир Путин икономиката на Русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 10 rate down comment 4
ratten
преди 44 минути
страхотна независима журналистика "най-накрая стагнира" там всички ли сте центозависими мaлoумници. не е въпрос
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 9 rate down comment 13
khao
преди 50 минути
станала била 9та хахахахаха....сигурно е единствената от топ 50 чиито хора не могат да си позволят базови хранителни продукти
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още