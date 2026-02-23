Руската икономика най-накрая стагнира. Какво означава това за войната и за Путин?

Западните лидери бяха оптимистично настроени, когато наложиха санкции на Русия след нахлуването на руската армия в Украйна през 2022 г. „Руската икономика ще бъде свита наполовина“, коментира тогавашният президент на САЩ Джо Байдън през март, около месец след началото на войната, припомня британският в. Guardian.

Байдън добави тогава, че ако Русия е на 11-то място сред най-големите икономики в света, скоро няма да е дори в първите 20. Прогнозата му обаче се оказа неубедителна. След непосредствения шок от санкциите през 2022 г. военните разходи на Русия скочиха и икономиката процъфтя.

Вместо да падне от топ 20, Русия стана деветата по големина икономика в света към 2025 г., като изпревари Канада и Бразилия и се нареди точно след Италия, Франция и Великобритания.

По-нататъшен възход обаче вече изглежда малко вероятен. През 2026 г. се отчитат ясни признаци, че руската икономика най-накрая затъва.

Макар че драматичният колапс, предвиден от Запада, може би няма да се осъществи, Кремъл е изправен пред най-несигурното си икономическо положение, откакто танковете му за първи път влязоха на територията на Украйна.

Икономическият растеж на Русия се забавя на фона на падащите цени на петрола – ключов източник на държавни приходи. Предизвикателство е и дългосрочният демографски натиск, който високите разходи за отбрана преди това прикриваха.

За да преодолеят фискалната дупка, обикновените руснаци са изправени пред повишаване на данъците в държава, пренастроена за война, като финансирането за социални помощи, образование и здравеопазване е потиснато.

Междувременно търговията с ключови съюзници стана по-приглушена, корпоративните фалити се увеличават, а недостигът на работна ръка е сериозен.

Как неразположението ще се отрази на конфликта в Украйна, според експерти, зависи от последните макроикономически маневри на Русия и от това дали глобалните събития ще продължат да понижават цените на петрола.

Забавяне на растежа с намаляването на приходите от петрол

Настоящите перспективи са неблагоприятни. През януари Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозите си за растеж за Русия до само 0,6% през 2025 г. и 0,8% през 2026 г.

Като се изключат пандемичните години 2020-2022 г., това са най-ниските годишни темпове на растеж за Русия от рецесията, причинена от санкциите заради анексирането на полуостров Крим през 2014 г., насам.

Очакванията за руската икономика са по-ниски и от прогнозите на МВФ за западните икономики.

