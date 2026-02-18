Доходите у нас растат по-бързо от разходите в края на 2025 г.

Разходите на домакинствата в България за храна, жилище, транспорт, съобщения, данъци и осигуровки са се повишили с 5,6% през последното тримесечие на миналата година на годишна база. Увеличението на доходите през периода е по-силно – с 9,4%. Това се вижда от данните на Националния статистически институт (НСИ) за домакинските бюджети през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през последните три месеца на 2025 г. е 3203 лв. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,6%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15,8%), за жилище (15%) и за транспорт и съобщения (11,3%).

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2024 и 2025 г.

Източник: НСИ

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0,3 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1,8 пр. пункта, а за жилище намалява с 0,5 пр. п.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2025 г. на годишна база средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, като за храна и безалкохолни напитки нарастват от 888 на 948 лв. (с 6,8%); за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 123 на 139 лв. (с 12,6%); за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) растат от 469 на 480 лв. (с 2,3%); за транспорт и съобщения се вдигат от 348 на 363 лв. (с 4,1%); а за данъци и социални осигуровки има увеличение от 425 на 506 лв. (с 19,1%).

За облекло и обувки разходите обаче намаляват от 125 на 100 лв. (с 20%). По-ниски са те и за здравеопазване – от 182 на 181 лв. (с 0,7%), както и за свободно време, културен отдих и образование – от 157 на 152 лв. (с 2,9%).

Доходи на домакинствата

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство за периода от октомври до декември 2025 г. е 3687 лв. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58,3%), следван от доходите от пенсии (29,6%) и от самостоятелна заетост (7,6%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3,9 пр. пункта, а от пенсии намалява с 0,6 пр. пункта.

Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2024 и 2025 г.

Източник: НСИ

В номинално изражение през последното тримесечие на 2025 г. на годишна база доходите средно на лице от домакинство по източници се променят – от работна заплата нарастват от 1835 на 2149 лв. (със 17,1%); от самостоятелна заетост се вдигат от 260 на 282 лв. (с 8,4%); от пенсии растат от 1019 на 1090 лв. (със 7%), но от социални обезщетения и помощи намаляват от 69 на 56 лв. (с 18,8%).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,6%, а делът на дохода от натура – 0,4%, отчитат в НСИ.

Потребление на домакинствата

В сравнение със същия период година по-рано потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в последното тримесечие на 2025 г. е нараснало при яйцата - от 41 на 42 броя, при зеленчуците - от 17,2 на 17,3 кг и при картофите - от 6,7 на 6,8 килограма.

Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия - от 17,4 на 16,8 кг, и на плодове - от 14,4 на 13,7 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и зрял фасул.