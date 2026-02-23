Разходите за възстановяването на Украйна нарастват с 12% до почти 600 млрд. долара

Възстановяването на икономиката на Украйна ще струва 588 млрд. долара през следващите десет години, съобщиха Световната банка, ООН, Европейската комисия и украинското правителство в понеделник, ден преди четвъртата годишнина от пълномащабното нашествие на Русия, предава Ройтерс.

Новата оценка на институциите, основана на данни от февруари 2022 г. до 31 декември 2025 г., показва увеличение с 12% на прогнозата от миналата година, отчасти поради увеличаването на повредената или унищожена енергийна инфраструктура спрямо година по-рано.

Изследването не включва данни от засилените атаки на Русия срещу украинските енергийни съоръжения през януари и февруари, при които десетки хиляди хора в Украйна останаха без отопление, ток и вода по време на най-студената зима от десетилетия.

Оценката, която е петата от началото на войната, установява, че преките щети в Украйна са достигнали 195 млрд. долара, като нарастват с близо 11% спрямо предишната оценка. Жилищата, транспортът и енергетиката са най-засегнатите сектори, считат организациите. Това е над два пъти повече спрямо отчетените щети в първия доклад през 2022 г.

„Щетите са огромни и постоянно нарастват“, се посочва в доклада. Авторите му отбелязват, че те са съсредоточени в районите по фронтовата линия и големите градове и техните околности, включително столицата Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски е подложен на траен натиск от американския му колега Доналд Тръмп да приеме сделка за прекратяване на огъня, която може да доведе до болезнени отстъпки на завзета земя от руските сили. Но преговорите между Русия и Украйна в Женева миналата седмица не донесоха пробив.

Войната, която ще навлезе в петата си година тази седмица, предизвика най-голямата бежанска криза в Европа от Втората световна война, като над 6 млн. украинци живеят в убежища извън страната, а още 4,6 млн. са разселени в границите ѝ към декември 2025 г., сочи докладът.

Войната нанася огромни щети и на украинската икономика, като брутният ѝ вътрешен продукт (БВП) вече е с 21% по-малък в реални изражения спрямо 2021 г. преди нашествието на Русия. Ако войната продължи тази година, ръстът на БВП на Украйна ще бъде ограничен до около 2%, но той може да се ускори леко до 4% през 2027 г. и 4,5% през 2028 г., ако се стигне до прекратяване на огъня до края на годината.

„Четири години след началото на пълномащабното нашествие на Русия вече се счита, че общите разходи за възстановяването на Украйна ще достигнат 588 млрд. долара през следващото десетилетие, близо три пъти повече от прогнозирания номинален БВП на страната за 2025 г.“, отбеляза украинският премиер Юлия Свириденко в изявление.

„В условията на безпрецедентни руски атаки срещу енергийната инфраструктура и жилищата в Украйна тази зима, нашият народ показва устойчивост, нашите предприятия продължават да работят. Все още успяваме да се възстановим бързо и да продължаваме да се развиваме“, добави тя.

Най-големи са щетите при жилищата и транспорта

Щетите са най-големи в жилищния сектор, като 14% от общия жилищен фонд е повреден или унищожен, това се равнява на разходи за около 61 млрд. долара. Следват железопътните линии и други части на транспортния сектор, за чието възстановяване ще са нужни 40,3 млрд. долара, сочи докладът.

Енергийният сектор, който беше подложен на масирани атаки през изминалата година от руски ракетни удари и нападения, е понесъл щети за близо 25 млрд. долара, като някои граждани имаха нарушено електрозахранване до 18 часа на ден.

Докладът оценява обществено-икономическите загуби на 667 млрд. долара, което е увеличение с 13% спрямо миналата година и отразява мащабното и дълго нарушаване на икономическата дейност, обществените услуги и пазара на труда.

Правителството на Украйна вече прави стъпки да отговори на нуждите си от възстановяване за тази година, включително като задели 15,25 млрд. долара за редица програми. Украйна и нейните партньори вече предоставиха 20,3 млрд. долара от февруари 2022 г. насам за неотложни ремонти в редица сектори, включително жилищата.

Докладът отбелязва, че Украйна може да покрие около 40% от нарастващите си нужди от възстановяване чрез частния сектор, ако изпълни целта си за реформи, за да привлече капиталови инвестиции в производствени сектори като земеделие, промишленост и туризъм.

„Старият икономически модел на Украйна с нейната слаба конкуренция, голяма сива икономика и силно присъствие на държавата няма да гарантира бизнес динамиката, необходима за възстановяването“, се казва в доклада.

Матиас Шмале, хуманитарен координатор на ООН в Украйна, посочи, че предприемането на стъпки за връщане на бежанците, повторното интегриране на ветераните и разширяването на участието на жените в работната сила ще бъдат от ключово значение за гарантиране на икономическото бъдеще на Украйна.

„Най-важният актив на Украйна са нейните хора“, отбеляза Шмале. „Възстановяването трябва да бъде съсредоточено върху хората и да се основава на общността“, допълни той. Данни на ООН сочат, че Украйна вече има с 2,4 млн. деца по-малко, отколкото преди войната.