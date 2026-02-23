Украйна атакува Москва масирано, САЩ не дават всички данни, нужни за далекобойните удари

САЩ не споделят всички разузнавателни данни, които са необходими на Украйна, за да планира далекобойни удари, но дават пълната информация, нужна за защита на страната от руските атаки с ракети и дронове, каза в интервю за AFP украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че Украйна получава подкрепа и от разунавателните служби на европейските партньори.

Зеленски каза, че не може да се прави сравнение с "преди" и "след" идването на власт на Доналд Тръмп, защото Украйна не е имала същия капацитет за поразяване на цели в руския тил, както сега. Администрацията на президента Джо Байдън не подкрепяше удари на територията на Русия и западните партньори не предоставяха оръжие, което да атакува цели там. По тази причина и Украйна започна масирано да разработва и произвежда свои дронове и ракети.

В последните месеци страната увеличи съществено капацитета си за атаки по територията на Русия, включително и с ракети собствено производство. През уикенда ракети "Фламинго" атакуваха един от военните заводи в Русия, произвеждащ компоненти за балистичните ракети "Искандер - М", както и за "Орешник" и междуконтиненталната балистична ракета "Ярс".

Сателитните снимки показват разрушения в един от цеховете, което няма да доведе до блокиране на работата на огромното предприятие, но е показателно за липсата на адекватна защита за предприятия, които са от стратегическо значение за Русия.

Украинските удари продължават

Между 8 и 23 часа на 22 февруари Министерството на отбраната на Русия съобщи за 320 свалени дрона. Заради атаката бяха затворени четирите летища в Москва, а кметът Сергей Собянин съобщи за най-малко 24 дрона, които е унищожила противовъздушната отбрана на града. От Алматевск (Татарстан) има видеоклипове от мащабен пожар на съоръжение на магистрален петролопровод на "Транснефт", свързан с "Дружба", след атаки с дронове.

В поразената станция "Калейкино" се събира петрол, идващ от различни области - Западен Сибир, Татарстан, Удмуртската република и Башкирия.

В социалните мрежи се съобщава още и за взривове в окупирания Крим - около Севастопол и Керч, както и в Мелитопол. Съобщения има и за силни взривове и попадения в Саратов и Енгелс (Саратовска област), където се намират военни бази, но информацията още се обобщава.

За поредна вечер Украйна атакува енергийни съоръжения в Белгород и градът отново е без електрозахранване.

Тази нощ Русия също нанесе удари по енергийни съоръжения в Одеска област, както и по жп инфраструктура в Донецка, Сумска и Запорожка област и в Павловград. Преди ден Москва извърши поредната комбинирана атака, включително и с ракети "Циркон" по обекти в Киев, Одеса и Миколаев.

Досега през февруари Русия е използвала рекорден брой балистични ракети

Досега през февруари Русия е използвала поне 107 балистични ракети по територията на Украйна, което е рекорд за времето на пълномащабната война. Данните на Военно-въздушните сили (ВВС) на Украйна показват, че това са най-ефективните руски ракети - системите за противовъздушна отбрана са свалили 36 от тях. Модерните "Циркон", които са част от арсенала за ядрено сдържане, са значително по-уязвими - през февруари са използвани 14, като 10 от тях са унищожени от ПВО на Украйна.

Данните показват още, че процентът на свалените дронове вече достига почти 90 на сто. Украинските военни анализатори отчитат известно намаление на броя на дроновете и обръщат внимание, че опасенията за атаки с 1000 дрона всяка нощ, които се появиха през миналата година, засега не се оправдават.

Русия атакува всяка нощ от септември 2024 г. украинските градове с дронове, а в последните месеци и поне веднъж седмично извършва комбинирани атаки с дронове и ракети. През февруари досега бяха извършени шест такива масирани атаки, като последната от тях - в нощта срещу 22 февруари.

Зачестяват ударите не само по енергийни обекти, но и по жп инфраструктура и ВиК съоръжения, съобщи във вечерното си обръщение за 1460-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че ще бъде подсилена и защитата срещу ударите с дронове в пригранични зони по спасители и екипите, възстановяващи повредена инфраструктура.

Зеленски: Спирането на Путин днес е победа за целия свят

Да бъде спрян руският президент Владимир Путин и предотвратена окупацията на цяла Украйна е победа за целия свят, каза Зеленски в интервю за ВВС. Той посочи, че за него победа е връщането на нормалния живот в Украйна и спирането на убийствата и беше категоричен, че ще страната ще си върне окупираните области, но по военен път това ще коства милиони жертви.

Пред AFP Зеленски също така коментира териториалните отстъпки, които го принуждават да направи Русия и САЩ. Става въпрос не само за 5500 кв. км, а и за повече от 200 хил. души, които живеят там, които ще бъдат изоставени или принудени да напуснат домовете си, допълни Зеленски. Това е физическа гаранция за сигурност, която имаме и не трябва да чакаме някой да ни даде, допълни още украинският президент, визирайки защитните съоръжения, изградени през годините в тази зона.

Той посочи, че американците го уверяват, че ако Украйна изтегли войските си от Донецка област, руснаците няма да разполагат там свои войници. "Тогава защо трябва да се изтеглим ние?", коментира още той и допълни, че искането за свободна зона е приемливо, само ако и двете войски бъдат изтеглени на равни разстояния.

Напредъкът на руската армия в Украйна почти спря през февруари

През третата седмица на февруари Русия е окупирала около 21 кв. км площ в Украйна, сочат анализите на украинския военен анализатор Олександър Коваленко. Според тях през февруари напредъкът на руската армия е един от най-бавните за последните години - досега са окупирани 152 кв. км, или колкото за седмица през летните месеци на 2025 г.

В същото време интензивността на бойните действия не е намаляла - сводките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сочат поредици от дни с по над 200 бойни действия през последните седмици.

Причините за бавното настъпление са свързани с нарушените комуникации между руските подразделения, които позволиха и настъпателни действия на украинците в няколко района - най-видимо в Запорожка област. Има и операции в Сумска и Харковска област, отчитат още военните анализатори.

В интервюто си за AFP Зеленски отбеляза, че Украйна си е върнала към 300 кв. км площ от началото на 2026 г.

Руските военни използват SIM карти от прихванати украински дронове

След блокирането на Starlink руските военни са започнали да използват SIM карти от прихванати украински дронове, сочат данни на украинския Център за отбранителни стратегии. В някои части на бойното поле се виждат разположени антени, които да усилват сигнала и да позволят работата на руските дронове.

Данните на украинските военни анализатори сочат, че най-сериозна заплаха за пробив има в Соловянското направление, както и около Лиман. По отношение на плановете за лятната офанзива - към градската агломерация Краматорск и Словянск, ще е нужен голям брой военни, които да блокират контраатаките на украинците.

Данните на ВСУ към 22 часа на 22 февруари показват, че има известно затишие на бойното поле и именно в зоните, където се готви следващата фаза на руските атаки - Лиман, Костянтинивка и Покровск. Към този час най-интензивни са боевете в Хуляйполе, където ВСУ съобщава за 24 атаки. Забавени, но не спрени са бойните действия в Покровск и Мирнохрад, където руснаците се опитват да изтикат украинците от позициите им в северните части на агломерацията. ВСУ регистрира 22 атаки в това направление към 22 часа на 22 февруари.

Като цяло има съобщения за 112 бойни действия спрямо 121 ден по-рано. Допреди няколко дни среднодневно атаките бяха по над 200. Русия е извършила и 66 въздушни удара със 152 управляеми бомби, както и 2300 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 3900 fpv-дрона.

Руски военен авиоазвод записа сериозни загуби за 2025 г.

След украински удари сериози финансови загуби записа и един от водещите военни авиозаводи - "ТАНТК Бериев" в Таганрог. В него се произвеждат разузнавателните самолети А-50, както и се извършват ремонти на стратегическата руска авиация.

От началото на войната Украйна унищожи няколко разузнавателни самолета А-50 и Русия спря да си ги използва, след като се оказа, че трудно може да ремонтира тези сложни комплекси на фона на санкциите. В началото на декември след удар в Таганрог беше унищожен и самолет А-100, който беше сочен като основен за развитието на проекта за производството на модернизирани разузнавателни самолети.

В резултат за 2025 година заводът е съобщил за загуба от 5 млрд. рубли (към 65 млн. долара), както и сериозна задлъжнялост - в размер на около 27 млрд. рубли.