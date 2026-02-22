Блокирането на Starlink дезориентира руснаците и ограничи настъплението им*

Прекъсването на Starlink донесе проблеми с координацията на руснаците в редица направления и военни кореспонденти признават, че без сателитите Русия е загубила своя настъпателен потенциал. Това е особено видно в Запорожката област, където украинците извършват частични пробиви и подобряват позициите си, макар че украинският президент Володимир Зеленски да призна пред AFP, че известни проблеми с прекъсването на Starlink са имали и украинците.

Допълнително ситуацията се усложнява от забавянето на Telegram. Руските военни кореспонденти са категорични, че основната част от комуникациите на бойното поле минават именно през това приложение, макар че руските власти, включително и Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, да заявяват, че то се използва от Украйна, за да получи достъп до комуникациите на руските военни.

Военните виждат атаката срещу Telegram като опит да се лансира държавната платформа MAX, но според анализатори украинците вече проникват и през това приложение и като цяло използват успешно мобилните телефони в близост до бойното поле за разузнаване.

Според Института за изучаване на войната (ISW) ограниченията на Telegram са част от опитите на Москва да ограничи достъпа като цяло до западни приложения за комуникация. В края на миналата седмица руският президент Владимир Путин подписа и указ, даващ правото на ФСБ да блокира комуникациите в отделен регион, или дори в цялата страна без обяснения, в "изпълнение на регулаторни и законодателни решения на Руската федерация".

Това може да е крачка към създаване на информационно затъмнение, което да се използва при обявяване на непопулярни мерки, свързани с войната в Украйна, като например мобилизация.

Как се отразява това на бойното поле?

В едно от най-горещите направления на фронтовата линия в последните месеци - Покровското, липсата на достъп до сателитния интернет е предизвикала прекъсване на комуникациите, загуба на ориентация и дори случаи на стрелба по собствени позиции, пише украинският Център за отбранителни стратегии.

За проблемите допринася и фактът, че Русия изпраща подкрепления към Покровск, част от които са резерви без боен опит, а само с подготовка, продължила два месеца. Сред тях има и чужди войици, с които има и езикова бариера. За сега Русия още не успява да унищожи изцяло защитните позиции на украинците в северните части на града и да напредне към Костянтинивка и Дружкивка в подготовка за лятната си офанзива.

В Купянското направление липсата на сателитен интернет пък блокира работата на fpv-дроновете, което позволи на украинците да разширят "зоната на смъртта" и да ограничат възможностите за придвижване на руснаците напред. В Костянтинивка като алтернатива за комуникация руснаците поставят параболични антени по дърветата.

По данни на украинския проект DeepState украинците имат успех и в Днипропетровска област - около Калинивске и Тернове.

ВСУ отчита забавяне на бойните действия

След няколко дни с по над 200 бойни действия на фронта започна и видимо забавяне на интензивността - сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 21 февуари сочи 138 атаки спрямо 175 ден по-рано. Русия е нанесла 97 въздуши удара с 270 управляеми авиационни бомби и 3300 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 8300 fpv-дрона.

Най-масирани са боевете в Хуляйполе - 35 за миналото денонощие, както и в Покровското направление (29). Ситуацията остава тежка и в Костянтинивското направление, където се съобщава за 14 атаки, както и в Словянското направление, където руските военни отчитат напредък. Според украински военни анализатори в следващите седмици има опасност от пробив именно около Словянск, който е част от плановете за лятната офанзива. Но затова трябва да бъдат окупирани Лиман, Костянтинивка и Дружкивка, за което няма да е достатъчно само оперативно разместване на бойните части, а и още стратегически резерви - и в жива сила, и на техника.

Русия нанесе нов ракетен удар по територията на Украйна

На фона на подготовката за следаващия кръг от преговорите за мир двета воюващи страни си нанесоха нови далекобойни удари. Украйна съобщи за атаки с ракети "Фламинго" по военен завод във Воткинск (Удмуртската република), както за поражения по газови съоръжения в Самарската област и рафинерия в Краснодарския край. При атаките са унищожени и два патрулни кораба в Крим - край Севастопол, както и два самолета амфибия Бе-12 в ремонтна база в Евпатория. Украинските атаки продължават и в нощта срещу 22 февруари има съощения за взривове на пристанището в Мариупол, както и в петролна база в Луганск.

В ранните часове на 22 февруари Русия атакува с дронове и ракети енергийна инфраструктура в Киевска, Одеска и Полтавска област. Има съобщения за поражения и гражданска инфраструктура в столицата, като информацията все още се анализира. Сводката на ВВС показва, че Русия отново е използвала ракети "Циркон" смятани за част от стратегическия арсенал и средства за сдържане.

Данните сочат, че към Украйна са изстреляни 297 дрона, четири ракети "Циркон", 22 балистични ракети "Искандер - М", 18 крилати ракети Х-101 и 2 "Искандер - К", както и четири управляеми ракети Х-59. Със системите за противовъздушна отбрана (ПВО) и средствата за радиоелектронна борба са свалени 8 ракети "Искандер - М", две "Циркон", 17 Х-101, 2 "Искандер - К" и четирите Х-59, както и 274 дрона.

Има данни за директни поражения, нанесени с 14 ракети и 23 дрона по 14 локации. Основните цели са енергийни съоръжения в Киев, Одеса и Миколаев. В Сумска област има щети по предприятие на американската компания Mondelez, което е определено от външния министър Андрий Сибиха като "икономически терор" срещу американските интереси.

В своето вечерно обръщение за 1459-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски коментира, че САЩ са се уверили, че руската страна бави мирния процес и анонсира предстоящи срещи с европейски лидери, с които да обсъди хода на преговорите за мир. Той потвърди позицията си, че Европа е част от решението за края на войната.

Киев: Унгария и Словакия играят с агресора

Унгария и Словакия работят заедно с агресора при енергийната обсада на Украйна, сочи позиция на украинското Министерство на външните работи по отношение на заплахите на двете страни да прекратят доставките на електроенергия и газ. Причината са спрените доставки по петролопровода "Дружба" след руски обстрел в края на януари.

"Ремонтните работи продължават под ежедневната заплаха от нови ракетни атаки", се казва в позицията на институцията. Оттам посочват, че са уведомили Европейската комисия за щетите върху енергийнта инфраструктура, както и Унгария и Словакия за последиците от тях. Украйна е предложила да съдейства за алтернативни доставки на неруски петрол към двете страни, отбелязват от външното министерство.

Двете страни заплашват да спрат аварийната енергийна помощ за Украйна и доставките на газ в понеделник. Това обаче може да се окаже проблем за стабилността на енергийната система в целия регион заради мащабните разрушения на мрежата в Украйна. Преди седмици срив в Украйна в резултат от руските атаки по подстанции доведе и до прекъсване на електроснабдяването в Молдова.

Управляващата партия в Русия се притеснява от ръста на цените

Поскъпването на живота в Русия притеснява управляващата "Единна Русия" и източници на опозиционното издание "Медуза" съобщават, че телевизиите са получили поръчка от партията да популяризират техни социални инициативи в подкрепа на семействата, както и законодателните мерки за осигуряване на жилища и медицинска помощ за връщащите се от войната.

Опасенията на партията на Владимир Путин са, че увеличаването на цените на храните и комуналните услуги намалява популярността ѝ преди изборите през септември. Вътрешни проучвания са показали намаляване на рейтинга на "Единна Русия" със средно около 10 пункта.

* Информацията е допълнена с данни за руския ракетен обстрел