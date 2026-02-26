Coface запази умерената си оценка за държавния риск и бизнес климата в България

Coface запази оценката си за държавния риск на България на B (умерен риск), което отразява продължаващата несигурност по отношение на икономическите и финансовите перспективи, както и възможността за политически напрежения, в допълнение към същественото излагане на климатичен и суверенен риск, съобщава компанията в свой доклад.

Оценката на бизнес климата у нас също се запазва на A3 (сравнително благоприятен) благодарение на сравнително отворения вътрешен пазар, който спомага бизнес средата в България да остане сигурна. Но Coface все пак предупреждава, че са възможни затруднения при събирането на вземания и отделни институционални слабости.

Сред ключовите предимства на страната ни са диверсифицираната селскостопанска база, туристическият потенциал, конкурентните производствени разходи, стабилните публични финанси и членството в ЕС, Шенген (от 2025 г.) и еврозоната (от 2026 г.).

Недостатъците остават свързани с политическата фрагментация, неефективността на публичните услуги и съдебната система, високите нива на корупция и организирана престъпност, както и значителният дял на неформалната икономика.

През 2025 г. потреблението остана стабилно, но се очаква да отслабне на фона на по-високите цени след изтичането на антиинфлационните мерки, докато политическата несигурност и коалиционните преговори могат да забавят необходимите реформи за отключване на средства от ЕС, пишат от Coface. В същото време приемането на еврото през 2026 г. се очаква да намали търговските разходи и да подкрепи доверието на инвеститорите.

В началото на 2026 г. скоростта на световната икономика е променлива, отчитат от Coface. Очакваният икономически растеж тази година е 2,6%, леко понижение спрямо 2,8% през 2025 г. Заради продължаващите геополитически, финансови и социални рискове Coface прави седем промени в оценката на риска за отделните страни. Шест получават повишение с една степен – Чили, Полша, Швеция, Кипър, Барбадос и Еквадор, а за Сенегал тя е понижена с една степен.

„2026 г. започна в условия на висока несигурност, често в присъствието на огромни рискове. Геополитическите рискове се потвърдиха, както си пролича от последните събития в Латинска Америка, Иран и Гренландия. Финансовите рискове възникнаха на фона на нивата на дълг и оценка на повечето активи в среда на устойчиво високи лихвени проценти“, пише Coface.

Макроикономическите рискове също са многобройни, свързани с непоследователната икономическа политика на САЩ и постоянно присъстващата заплаха от нови търговски конфликти на фона на ескалиращата международна конкуренция и отслабващото глобално сътрудничество. Социалният и политическият риск е значителен в много страни, което се изразява в дълбоко натрупано недоволство в нарастващи сегменти от населението, особено в Европа, включително и към всеобхватните и засилващи се рискове за здравето и климата, отбелязва Coface.

Глобалните икономически перспективи продължават да бъдат неравномерни. В САЩ прогнозата за растеж от 2,2% се подкрепя от устойчиво стабилно потребление въпреки значителния ръст на фалитите през втората половина на 2025 г. (15%).

Графика: Coface

В еврозоната се очаква икономическата активност да нарасне с 1%, подкрепена от възстановяването на Германия в резултат на мащабен инвестиционен план, докато Франция – под натиска на публичен дефицит, който упорито се задържа над 5% от БВП – следва да се стабилизира на ниво около 0,9%.

Централна Европа отбеляза много по-силна динамика, водена от Полша (3,8%).

В Азия растежът на Китай ще се забави до 4,4% и ще повлияе на регионалния ръст, докато Югоизточна Азия отбелязва неравномерна устойчивост. От друга страна, Индия потвърди ролята си на двигател на глобалния растеж, подкрепен от силно вътрешно търсене и проактивни публични политики, с прогноза за ръст от 6,1 %.

Coface прогнозира, че цените на петрола ще спаднат от 68 долара за барел Брент през 2025 г. до около 60 долара, което отразява умерения ръст, обусловен от търсенето, и значителното увеличение на предлагането. Въпреки потенциалните периоди на нестабилност, предизвикани от геополитиката, цените на енергията следва да бъдат относително неутрални по отношение на инфлацията, която продължава да се забавя в повечето региони, считат анализаторите.

Въпреки опасенията, предизвикани от тарифните мерки на САЩ, световната търговия изненада мнозина през 2025 г. с ръст от 3,9% в обема на търговията, дължащ се на силния внос в САЩ и увеличението на митническите такси в страната, което в крайна сметка се оказа по-ниско от първоначалните опасения. Ефективната средна тарифа през ноември беше 9,4%, в сравнение с очакваните 36% в разгара на напрежението с Китай.

Графика: Coface

Виетнам е основен бенефициент от реорганизацията на веригата за доставки с ръст от 43% в износа на САЩ от януари до ноември 2025 г., докато Европа стабилизира външната си търговия. За 2026 г. се очаква постепенно забавяне, съпътствано от понижение на превозните такси поради свръхкапацитет и възможно възобновяване на традиционните морски маршрути.