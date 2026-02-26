Средната годишна заплата у нас е нараснала с 12% през 2025 г.

Средната брутна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България през 2025 г. е 31 239 лв., сочат предварителни данни на Националния статистически институт, публикувани днес.

На годишна база увеличението е с 12%, като в обществения сектор средната брутна заплата нараства с 12,6%, а в частния сектор - с 11,7%, отчита националната статистика.

През миналата година най-висока е била средната брутна годишна заплата в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 64 537 лева, следвана от "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 41 632 лева и "Финансови и застрахователни дейности" - 41 620 лв.

Най-ниска са били средните заплати в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" - 17 043 лева, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - 19 402 лв.