Руската рубла ще поевтинее рязко тази година

Рублата е напът да отбележи ценови спад от близо една четвърт тази година, след като правителството, изправено пред намаляващи приходи от енергоносители, обяви планове да спестява повече средства в деноминиран в юани фискален резервен фонд, съобщиха руски топ банкер и анализатори, цитирани от Ройтерс.

Но по-слаба рубла, която отдавна е смятана за надценена, ще подкрепи приходите в държавния бюджет от продажби на петрол и ще помогне на правителството да се справи с нарастващия дефицит. Това ще подкрепи и приходите на експортните компании и може да засили вялия икономически растеж на Русия.

Влошаващите се финанси на Русия поради западния натиск върху продажбите ѝ на петрол може да добавят известна неотложност в бавните мирни преговори с Украйна с посредничеството на САЩ, при които Вашингтон предлага големи икономически стимули и на двете страни.

Герман Греф, влиятелният главен изпълнителен директор на „Сбербанк“, най-голямата банка в Русия, каза, че рублата няма възможност да остане силна, както през 2025 г., когато стойността ú отбеляза ръст от 45% спрямо долара. Той добави, че валутата може да се срине с 23% спрямо сегашното си ниво от 77 за долар и да завърши годината на ниво от около 100.

„Тази година не виждам възможност за толкова силна рубла. Контрапродуктивно е по всички мислими и немислими показатели. То е нелогично и всичко друго, за което можете да се сетите“, заяви Греф на телеконференция след обявяването на резултатите на „Сбербанк“ за 2025 г.

Финансовият министър Антон Силуанов заяви в сряда, че правителството ще пренасочи повече средства към фискалния резервен фонд, за да предотврати опразването му. Това предполага намалени продажби на чуждестранна валута от държавата, фактор, който подкрепи рублата.

Операциите на правителството и на централната банка към момента съставляват над една десета от малкия пазар на чуждестранна валута на Русия. Правителството и централната банка бяха критикувани за подкрепата на рублата.

„Това означава, че обемите на валутните продажби от Националния фонд за благосъстояние може намалеят в бъдеще, което, от своя страна, означава, че подкрепата за рублата от бюджетния механизъм ще отслабне“, коментират анализатори от Alfa Bank. В началото на февруари анализатори, участвали в допитване на Ройтерс, заявиха, че курсът на рублата може да достигне 88 за долар след 12 месеца.

„Рутинни затруднения“

Съобщението на Силуанов беше направено ден след среднощната среща между президента Владимир Путин и представители на правителството и централната банка, която продължи с часове, за да обсъдят как да се справят с бюджетния дефицит и спада на приходите от енергия заради санкциите.

Кремъл съобщи в четвъртък, че резкият спад на тези приходи, които намаляха с 24% през 2025 г., и са наполовина през февруари спрямо същия период на миналата година, и нарастващият бюджетен дефицит са „рутинни затруднения“, които може да бъдат поправени благодарение на общата макроикономическа стабилност.

„Сбербанк“ публикува оптимистични прогнози за икономиката за 2026 г., като предвижда ръст между 1% и 1,5% над оценката на Международния валутен фонд (МВФ) за 0,8%, а Греф заяви, че по-слабата рубла ще се окаже важен фактор.

„Невъзможно е да направим категорична преценка на динамиката на икономическия растеж за цялата година през февруари. Това ще зависи от редица фактори, включително динамиката на валутния курс на рублата“, каза Греф.

Ръстът на руската икономика се забави рязко през 2025 г. поради високите лихвени проценти, които блокираха инвестициите. Греф заяви, че инвестициите и растежът ще се възобновят, когато ключовата лихва на централната банка намалее до 12% спрямо сегашните 15,5%.

Поскъпването на рублата и високата лихва помогнаха на централната банка да забави инфлацията.

Някои членове на Управителния съвет на централната банка предупредиха на заседанието за определяне на лихвата на 13 февруари, че по-слабата рубла и намаляващите приходи от петрол са създали инфлационни рискове, стана ясно от протоколите, публикувани в четвъртък.