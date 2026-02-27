Очакванията за колапс са основателни, но Кремъл ще воюва заради недоверието в Запада

Очакванията за колапс на руската икономика не са безпочвени, но войната на Русия в Украйна се води заради дълбокото недоверие на Кремъл към Запада, написа преди дни Татяна Становая, сътрудник в Центъра "Карнеги Евразия". Тя отбеляза, че Москва няма да направи отстъпки и ще продължи да войюва, дори и при заплаха за продължителна икономическа криза.

Проучване на централната банка на Русия сред 10 хил. компании показва, че в цяла Русия има спад на търсенето и влошено финансово състоянние, а бизнесът вече е много по-предпазлив в прогнозите си за инвестициите и наемане на нови служители. Дори и някои от най-големите компании търсят подкрепа от правителството, за да се справят с високите разходи по заемите и свитото търсене, докато дефицитът в държавния бюджет се увеличава в пъти над прогнозираното заради намалените приходи от петрол и природен газ, пише Bloomberg.

Агенцията обръща внимание, че дефицитите в регионалните бюджети достигат до 1,48 трилиона рубли (19,2 млрд. долара) през 2025 г. Според публикация в руското издание "Комерсант" дефицитът в бюджетите на местните власти е три пъти по-голям спрямо 2024 г.

Сигналите за проблеми вече са видими дори и в сърцето на руската индустрия - Нижегородска област, само на около 500 км от столицата Москва, отбелязва още Bloomberg. Агенцията има достъп до документи на обединения на бизнеса до местните власти, в които се излагат списъци от проблеми, пред които са изправени.

Те се оплакват от скъпите заеми и липсата на инвестиции, както и от забавени плащания дори и от големите държавни корпорации като ядрената "Росатом", "Ростех" и "Роскосмос". Междуфирмената задлъжнялост в региона достига 100 млрд. рубли (1,3 млрд. долара) и към 20 хил. души могат да останат без работа до края на годината.

Нижегородската област е водеща още от съветско време и е дом на големи и стратегически предприятия от сектора на отбраната, металургични заводи, както и на завода на ГАЗ. Регионът не зависи от приходите от петрол и природен газ и по данни на Федералната статистическа служба безработица практически няма - 0,01% през първите десет месеца на 2025 г. Губернаторът Глеб Никитин посочва, че заплатите растат със 7,2% за същия период.

Но очакванията са дефицитът в бюджета на областта да достигне 30 млрд. рубли (389 млн. долара). Очакванията са, че част от него ще бъде покрит от федералната субсидия. По данни на Министерството на финансите на местните власти безвъзмездно през тази година ще бъдат предоставени 3,5 трилиона рубли (45,4 млрд. долара).

Съдбата на ГАЗ е показателна какво причинява изолацията

Bloomberg обръща внимание, че съдбата на ГАЗ е показателна какво причинява изолацията на Русия от Запада. Предприятието е построено през 1932 г. с партньорството с Ford Motor. Първите санкции срещу него и собственика му Олег Дерипаска са въведени през 2018 г.

Дружеството имаше съвместни проекти с Mercedes и Volkswagen, но през 2025 г. продажбите на произвежданите лекотоварни автомобили са намалели с 33% до 40,5 хил.

И това не е единственото предприятие с проблеми - според проучване в региона 70% от компаниите съобщават за спад на инвестициите през 2025 г., а 40% от работещите извън военната индустрия съобщават за спад на печалбите поне два пъти. Нито една от компаниите не съобщава за ръст на поръчките, но почти всички, включително и от военната индустрия, се оплакват от закъснели плащания и високите лихви по заемите.

Компаниите в Нижегородската област отчитат още и забавяния на доставки на компоненти и съответно - те не изпълняват в срок своите поръчки. С влошаването на икономическата ситуация (през 2025 година ръстът на икономиката се забави до под 1%), компаниите изчерпват своите резерви и много от тях вече намаляват работното време и обема на производството, а скоро може да се наложи и да обявят фалит.