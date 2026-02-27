Доналд Тръмп не изключи "приятелско превземане" на Куба

Белият дом се стреми да използва енергийната криза в Куба, за да получи по-голямо влияние на острова, пише Bloomberg. Кубинците са в голяма беда и можем да направим нещо добро, много позитивно, каза американският президент Доналд Тръмп пред журналисти пред Белия дом.

"Много е възможно да се стигне до приятелско превземане на Куба", допълни още той.

Този коментар е един от най-острите на американския президент по отношение на острова. Преди дни стана ясно, че САЩ ще позволят на частни компании да купуват горива, за да секчат кризата. Това е стимул за развитието на частния сектор, но от друга страна прави Куба по-зависима от САЩ.

Вашингтон блокира доставките на петрол, които Хавана получаваше от Венецуела срещу бартери. От години заради икономическата криза Куба не може да си позволи цената на петрола на спот пазарите и разчиташе на подкрепата на Каракас. След операцията на САЩ и ареста на Николас Мадуро обаче натискът към правителството на Хавана да остъпи властта се увеличава.

Отношенията между двете страни се влошават още повече след престрелка между бреговата охрана и група кубинци, живеещи в САЩ, пътували в моторница, регистрирана във Флорида. Кубинските власти обвиниха групата, че опитва да организира бунт.