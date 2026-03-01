Земеделското министерство прави икономически прогнози за ефектите от ситуацията в Близкия изток

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) прави икономически прогнози за ефектите от ситуацията в Близкия изток. Това каза днес служебният министър Иван Христанов пред БНТ.

„На министерско ниво ние следим какъв ще бъде ефектът, правим икономически прогнози какъв би бил ефектът от затварянето на Ормузкия проток - краткосрочни и дългосрочни, върху цените на торовете, основните енергоносители, горива, инфлация. Така че действаме и винаги ще се стремим да правим изпреварващи действия, за да няма ефект върху България“, увери той.

По думите му МЗХ прави анализ на ефектите от евентуални краткосрочни и дългосрочни военни действия.

„Гледаме и енергийните доставки. Хубаво е, че България не е особено зависима от доставки на втечнен газ или на петрол от Близкия изток и не очакваме кой знае колко големи ефекти“, отбеляза служебният министър.

Той припомни, че има официална позиция на служебното правителство, че за момента няма непосредствена заплаха за България.

„Бивайки част от защитен алианс, ние се ползваме и от въздушната защита на този алианс. Беше изкарвана информация, че можем се да се превърнем в цел, но нека хората да са информирани, че ние сме част от обща отбранителна доктрина“, посочи още Христанов.

Христанов коментира и сигнал за нередности в обществена поръчка, който потенциално е свързан с националната сигурност.

„Има една компания, която отговаря за дейност, възложена ѝ от държавата за 45 милиона лева. Тази компания за последните няколко години е изсмукала буквално 87 милиона лева. Приготвила се да изсмуче още 30 милиона лева. Така застанала е на нисък старт и понеже ние ясно казахме, че мутрички няма да отговарят за националната сигурност и да смучат националния бюджет, те в момента са влезли в условия на пряк саботаж на държавата“, обясни служебният министър на земеделието.

„Другата седмица продължаваме с анализите, разговаряме с колегите от Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и изпратихме им вече първото, по-кратко уведомление, за какво става въпрос. И, разбира се, първо ще решим случая, и от друга страна ще уведомим и обществото, но рамката е това. Мутри от 90-те години искат да управляват държавата и да влияят на обществените ресурси и националната сигурност“, допълни Иван Христанов.

