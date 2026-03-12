Търговският дефицит на България расте с над 5% за година през януари

Дефицитът на България в стокообмена през януари тази година се увеличава на годишна база с 5,44% и достига 1,046 млрд. евро, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През януари изнесените български стоки са на стойност 3,327 млрд. евро, което е с 1,4% по-малко в сравнение с година по-рано.

Номинално изменение на стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2025-2026 година

(спрямо същия месец на предходната година) %

Източник: НСИ

През януари в страната са внесени стоки на стойност 4,373 млрд. евро, или с 0,1% повече спрямо същия месец на миналата година.

Номинално изменение на стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2025-2026 година

(спрямо същия месец на предходната година) %

Източник: НСИ

Търговия с европейските партньори

При търговията със страни от Европейския съюз през януари са изнесени стоки за 2,314 млрд. лева, а вносът е за повече от 2,328 млрд. лева, което води до дефицит от 14 млн. лева.

Стокообмен с трети страни

По данни на статистиката през януари износът на стоки от България за трети страни за една година намалява с 9% и е на стойност 1,012 млрд. евро. Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Украйна и Алжир, които формират 47,4% от износа за трети страни.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (175%). Найголям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (72,4%).

Вносът на стоки в България от трети страни през януари нараства на годишна база с 5,3% и е на стойност 2,044 млрд. евро. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Бразилия и Украйна.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (57,7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (46,5%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни за януари 2026 г. е на минус с 1,031 млрд. евро.