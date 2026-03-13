Британската икономика неочаквано забавя ход в началото на годината

Икономиката на Великобритания неочаквано не е отбелязала растеж през януари. Това подсказва, че активността е започнала да се забавя още преди конфликтът в Близкия изток да заплаши да нанесе нов удар върху потребителите и бизнеса, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е останал без промяна след ръста от 0,1% през предходния месец, съобщи в петък Националната статистическа служба (ONS). Резултатът е по-слаб от очаквания от икономистите растеж от 0,2%.

Силният сектор на услугите е бил в застой, производството е нараснало едва с 0,1%, а строителството - с 0,2%, което показва, че икономиката вече се е отклонила от прогнозата на Английската централна банка (АЦБ) за 0,3% растеж през първото тримесечие.

Тази прогноза - както и перспективите за останалата част от 2026 г. - е под въпрос поради сътресенията, предизвикани от американско-израелската атака срещу Иран на 28 февруари.

„Икономиката на Великобритания навлезе в 2026 г. със слаба инерция за растеж и дали той ще се засили или ще се забави може да зависи повече от геополитиката, отколкото от вътрешните икономически фактори“, коментира Мартин Бек, главен икономист в WPI Strategy.

Цената на петрола отново се покачи над 100 долара за барел в четвъртък на фона на най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар. Британските домакинства и компании могат да бъдат ударени от нов инфлационен шок, който ще ограничи разходите и може да принуди АЦБ да отложи намаляването на лихвените проценти.

Ефектите от войната вече се усещат от потребителите, като цените на бензина се покачват с най-силен темп от 2022 г., а кредиторите повишават лихвите по ипотеките. Очаква се АЦБ да не намали лихвите на предстоящото си заседание в четвъртък, макар че само преди няколко седмици още едно намаление с 0,25 процентни пункта се смяташе за много вероятно на фона на отслабващия пазар на труда.

Министърът на финансите Рейчъл Рийвс заяви, че проучва варианти за подкрепа на домакинствата, докато опозиционните партии я призовават да се откаже от планираното увеличение на акциза върху горивата. Тя разчита икономическият растеж да се запази, за да поддържа публичните финанси стабилни, след като беше принудена да повиши данъците през първите си две години като министър.