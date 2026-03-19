Кризата в Иран може да нанесе най-тежкия удар на страните от Персийския залив от 90-те

Войната с Иран заплашва да нанесе значителен удар по най-големите икономики в Персийския залив, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар, ако не приключи скоро, пише Bloomberg в анализ.

Катар и Кувейт биха могли да отчетат свиване на брутния си вътрешен продукт (БВП) с 14% тази година, ако конфликтът продължи до април, което ще представлява двумесечно блокиране на Ормузкия проток, според икономиста на Goldman Sachs Group Фарук Суса.

Това би бил най-тежкият икономически спад за страните от началото на 90-те години на миналия век, когато нахлуването на Ирак в Кувейт предизвика войната в Персийския залив и предизвика сътресения на световните петролни пазари.

Катар и Кувейт може да понесат най-големия удар по икономиките си от 90-те години насам. Графика: Bloomberg LP

Саудитска Арабия и ОАЕ биха се справили по-добре предвид способността им да пренасочват петролните потоци от ключовия Ормузки проток, но все пак вероятно ще запишат спад на БВП съответно с около 3% и 5%, което ще е най-големият икономически удар от пандемията през 2020 г. насам.

„За много икономики от Персийския залив войната може да има по-голямо краткосрочно въздействие от Covid“, смята Суса, икономист на Goldman Sachs за Близкия изток и Северна Африка. „Когато нещата се поуспокоят, те ще се възстановят и оздравеят, но белезите, които този конфликт оставя върху доверието, тепърва ще станат ясни“, допълни той.

Тази гледна точка подчертава как войната в Близкия изток създаде кошмарен сценарий за арабските държави от Персийския залив, които са изправени пред двоен удар от щети както върху петролния, така и непетролния сектор.

Конфликтът не показа никакви признаци на облекчаване през третата си седмица, като Иран продължи да нанася удари по съседите си в региона в отговор на бомбардировките на САЩ и Израел. Международното летище в Дубай временно спря полетите след инцидент с дрон, който причини пожар.

През уикенда САЩ удариха военни обекти, разположени на о. Харг – ирански център за износ на суров петрол, и предупредиха, че ще атакуват енергийни съоръжения, ако Техеран продължи да нарушава движението на трафика в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния износ на петрол. Президентът Доналд Тръмп също така заяви пред репортери, че САЩ водят преговори с „около седем държави“ за сформиране на коалиция за осигуряване на сигурността на пролива и ескортиране на кораби.

Според високопоставен помощник на Тръмп по изчисления на Пентагона войната с Иран може да продължи от четири до шест седмици.

Карта на петролните рафинерии и терминали в Близкия изток. Изображение: Bloomberg LP

В четвъртък сутринта цената на сорта Брент продължи да расте до над 112 долара за барел на фона на блокирането на Ормузкия проток и ограничаването на добива на петрол от страни като Саудитска Арабия и ОАЕ. Фючърсите поскъпнаха с над 40% през последните две седмици.

Световните пазари на газ също бяха разтърсени от срива в износа на втечнен природен газ (LNG) от Катар, а Бахрейн започна да намалява производството в най-големия алуминиев завод в света, отчасти поради блокадата на Ормузкия проток.

Подобни сътресения, ако продължат, могат да нанесат най-големи щети на петролните икономики на Катар, Кувейт и Бахрейн, според Суса.

Картината е по-нюансирана за Саудитска Арабия и ОАЕ, които могат да изнасят суров петрол по алтернативни маршрути и би трябвало да бъдат подпомогнати от скока на цените на петрола, посочват икономисти, включително Мохамед Абу Баша от EFG Hermes и Джъстин Александър от Khalij Economics.

Що се отнася до непетролния сектор, болката може да се разпространи по-широко за страните от Персийския залив, тъй като е засегнато всичко – от недвижими имоти до туризъм и инвестиции.

Саудитска Арабия може да се справи най-добре с продължителна война, според половин дузина икономисти, разговаряли с Bloomberg. Кралството продължава да осуетява повечето ирански удари, докато въздушното пространство и бизнесът остават отворени с ограничени смущения.

Ако това продължи, най-големият риск за страната в краткосрочен план може да бъде по-дълбок фискален дефицит през първото тримесечие поради по-ниски приходи, според Моника Малик от Abu Dhabi Commercial Bank и Азад Зангана от Oxford Economics.

За 2026 г. Саудитска Арабия всъщност може да се представи по-добре, като отчете по-малък дефицит от прогнозирания преди войната – ако цените на петрола и износът останат високи, отбелязват повечето икономисти, разговаряли с Bloomberg.

Фискалният баланс на Саудитска Арабия. Графика: Bloomberg LP

Тим Калън от Института на арабските държави от Персийския залив във Вашингтон, прогнозира, че годишният бюджетен дефицит ще се свие с 1%, ако средното производство на петрол в Саудитска Арабия е около 7,5 млн. барела дневно, а цената на сорта Брент остане в диапазона на 90-те долара.

Саудитското правителство прогнозира дефицит от 3,3% за 2026 г.

На други места се очаква ОАЕ да отчете бюджетен излишък за тази година, докато дефицитът на Катар може да се увеличи, според Абу Баша от EFG Hermes.

Икономиките от Персийския залив може да продължат да се обръщат към дълговите пазари, за да облекчат фискалния натиск. Инвеститорите в облигации все още не показват загриженост относно последиците от войната върху регионалните финанси, според Фади Генди, портфолио мениджър в Arqaam Capital.

„Би било обезпокоително, ако конфликтът тлее за по-продължителен период, което не е това, което в момента е включено в ценообразуването на пазара“, смята той.