България се изравни с Гърция по паритет на покупателната способност

България е достигнала 68% от средния за Европейския съюз (ЕС) брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (ППС). Това показват данни, публикувани от Европейската статистическа служба в сряда.

Така страната ни настига Гърция по този показател, но все пак двете съседки си делят последното място в класацията на блока. За сравнение, измерителят достига до цели 239% от средния за ЕС в Люксембург.

Все пак България постига почти най-бързия напредък след страните от ЕС от 2019 г. насам с ръст на показателя от 13 пр. п., като преди нас е единствено Ирландия с увеличение от 47 пр.п. до 237% от средното за ЕС.

След страната ни по ръст се нареждат Хърватия с 11 пр. п., Румъния с 9 пр. п. и Полша и Кипър с по 7 пр. п. В същото време при други страни се наблюдава спад - например Люксембург с 10 пр.п. и Германия, Австрия и Франция с по 7 пр.п.

Средното равнище за ЕС, изразено в паритет на покупателната способност, възлиза на около 41 600 евро, като то предоставя общата отправна точка, спрямо която се измерват всички държави.

През миналата година са отчетени значителни различия в БВП на човек от населението сред държавите от евроблока. Така например десет държави, представляващи около 34% от населението на ЕС, надвишават средното равнище на БВП на човек от населението. Наред с Люксембург и Ирландия, Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия са надхвърлили средното ниво.

Голяма част от останалите страни са били близо до средата. Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения са били на около 10% под средното за ЕС равнище, докато Литва, Португалия и Полша са били на между 10 и 20% под него, показват още данните на Евростат.

Най-ниското ниво на БВП на глава от населението е регистрирано в България и Гърция - с 32%, както и Латвия - с 29% под средното за блока.

Според Евростат високият БВП на човек от населението на Люксембург се обяснява частично с големия дял на пограничните работници, включени в общия брой на работната сила на страната. Те допринасят за увеличение на БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на общото икономическо производство на глава от населението.

Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия пък може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за брутния вътрешен продукт, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.