Цените в Испания растат с най-бързия темп от 2024 г. насам заради войната в Иран

Инфлацията в Испания е скочила до най-високото си ниво от юни 2024 г. насам вследствие на войната в Иран, което подкрепя аргументите за повишаване на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), предава Bloomberg.

Според данни, публикувани в петък, потребителските цени през март са се увеличили с 3,3% на годишна база. Това е осезаем ръст спрямо отчетените 2,5% през февруари, като според статистическата агенция INE той се дължи на по-скъпото гориво.

Скокът в цените на енергоносителите, предизвикан от конфликта в Близкия изток, подхранва опасенията за инфлационен връх, подобен на този, който настъпи след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Трейдърите очакват ЕЦБ да се намеси, а някои централни банкери вече обмислят повишение на лихвените проценти още на срещата следващия месец.

Председателят на паричния орган Кристин Лагард обаче заяви тази седмица, че тя и колегите ѝ няма да предприемат действия без достатъчна информация за мащаба и продължителността на енергийния шок.

Испания е първата голяма икономика в еврозоната, която обяви данни за цените за този месец, а данните за целия регион ще бъдат оповестени на 31 март. Последните прогнози на ЕЦБ предвиждат, че цените ще се повишат с 2,6% през тази година, надхвърляйки целта от 2%.

„Ситуацията е много несигурна и силно променлива и това, което трябва да направим, е да продължим да оценяваме широк спектър от информация“, заяви гуверньорът на Испанската централна банка Хосе Луис Ескрива миналата седмица.

Правителството вече предприема действия, като въвежда пакет от данъчни облекчения и субсидии на стойност 5 млрд. евро, насочени към транспорта, селското стопанство и сметките за електроенергия.

„Това е абсолютна катастрофа“, заяви премиерът Педро Санчес пред депутатите в сряда. „Всяка бомба, която пада в Близкия изток, в крайна сметка се отразява - и вече го виждаме - на джоба на нашите семейства“, добави той.