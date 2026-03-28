Fitch потвърждава кредитния рейтинг на България на ниво ВВВ+

Международната кредитна агенция Fitch е потвърдила дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна валута на ниво ВВВ+ със стабилна перспектива, съобщават от Министерството на финансите.

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на България и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в Европейския съюз (ЕС) и еврозоната, посочва се в съобщението.

Същевременно от Fitch предупреждават, че нестабилните коалиционни правителства и честите избори в България забавят напредъка в прилагането на реформи. Агенцията изчислява също така, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива отразява очакванията на Fitch, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да попречат на растежа и няма да доведат до натрупване на макроикономически, фискални или външни дисбаланси.

Като фактори, които потенциално могат да доведат до понижение на рейтинга, са отбелязани натрупването на макроикономически дисбаланси или забавянето на икономическия растеж, например в резултат на неблагоприятни политически събития, които биха затруднили провеждането на реформи.

Fitch предупреждава и за значително увеличение на съотношението на държавния дълг спрямо БВП в средносрочен план, което се дължи на по-експанзионистична фискална политика или по-слабите икономически резултати.

Повишение на рейтинга може да се очаква при установяване на политическа стабилност и подобряване на институционалния капацитет, което би подпомогнало провеждането на реформи и сближаването на структурните показатели на страната с тези на държавите с по-висок рейтинг, посочва се в съобщението.

Положителен ефект върху рейтинга биха имали и намаляването на макроикономическите дисбаланси и постигане на по-висок икономически растеж.