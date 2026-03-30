ЕЦБ: Американските потребители и вносители са най-засегнати от митата на Тръмп

Американските потребители и вносители понасят по-голямата част от финансовия удар, нанесен от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп, но обемът на търговията също страда, което води до проблеми и за износителите. Това се посочва в проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирано от Ройтерс.

Миналата година САЩ наложиха редица мита върху повечето си търговски партньори, а икономистите продължават да спорят кой ще понесе най-тежкия удар, след като администрацията на Тръмп прогнозира, че износителите ще поемат разходите.

„Износителите за Съединените щати поемат само малка част от по-високите разходи, свързани с митата“, се посочва в проучването на ЕЦБ. „Техните разходи се поемат предимно от местните вносители и потребители“, се казва още в него.

Американският потребител понастоящем поема около една трета от разходите, а в дългосрочен план този дял може да се увеличи до над половината, тъй като американските фирми изчерпват способността си да поемат разходите, посочва ЕЦБ. Това означава, че американските фирми ще поемат около 40% от разходите, свързани с по-високите мита, в дългосрочен план.

Европейските износители също не са защитени, тъй като прогнозираното въздействие на налозите върху обема на вноса е голямо, предупреждават от паричния орган.