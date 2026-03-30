Производствените цени в България са нараснали с 8,4% на годишна база през февруари

Производствените цени в България се увеличават през февруари на месечна и на годишна база. Ръстът спрямо януари в индекса на цените на производител е 0,1%, а в сравнение с година по-рано е 8,4%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Статистиката установява, че за един месец по-високи цени се наблюдават в добивната промишленост - с 3,8%, в преработващата промишленост - с 0,3%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%.

Повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,9%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 2,8%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм, както и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с по 1,7%.

Понижение е отчетено при производството на основни метали - с 1,2%, производството на тютюневи изделия - с 1,1%, производството на мебели - с 0,8%.

За една година стойността на индекса на цените на производител на вътрешния пазар се е повишил с 8,4% над нивото от февруари 2025 г. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 46,3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,4%, както и в преработващата промишленост - с 2,1%.

По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 8,7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 8%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 6,4%.

НСИ отчита намаление на цените при: производството на хранителни продукти - с 1,2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,1%, производството на тютюневи изделия – с 0,8%.

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се повишава с 0,2% през февруари 2026 г. на месечна база. Цените се увеличават в преработващата промишленост - с 0,8%, докато намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 0,9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,4%.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на лекарствени вещества и продукти - с 6,8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1,7%, производството на облекло - с 1,4%.

Понижение на цените се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0,7%, производството на напитки - с 0,5%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 0,4%.

По данни на НСИ индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 9,1% в сравнение с година по-рано. Увеличение на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 29,8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,1%, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 0,6%.

През февруари по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо година по-рано са регистрирани при: производството на електрически съоръжения - със 7,9%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - със 7,7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5,2%. По-високи цени са отчетени при производството на основни метали - с 8,7%, производството на лекарствени вещества и продукти – със 7,6%, производството на облекло - с 5,7%.

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари запазва нивото си спрямо януари и се увеличава със 7,3% спрямо година по-рано.