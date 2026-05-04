ЕС ще разпредели повече безплатни квоти за емисии на индустрията

Европейската комисия (ЕК) ще предложи предоставянето на допълнителни безплатни разрешителни за емисии на индустриите, обхванати от въглеродния пазар на блока, на стойност около 4 млрд. евро.

Мярката е в отговор на опасенията на някои правителства и производители относно намаляващата конкурентоспособност на региона, съобщава Bloomberg, като се позовава на документ, изпратен на държавите членки в Европейския съюз (ЕС), който агенцията е видяла.

Комисията ще избере да използва методология, която позволява по-голяма гъвкавост при изчисляване на показателите за броя на безплатните квоти, които ще бъдат разпределени през периода 2026-2030 г., става ясно от цитирания документ.

Изчисляването на 54 показателя ще вземе предвид непреките емисии. Това ще доведе до по-голямо количество безплатни квоти в сравнение с първоначалния подход на ЕК, който се основава само на преки емисии, пише още в документа.

Комисията има дългогодишна политика да не коментира документи, които не са публично оповестени.

Съгласно новата методика осем бенчмарка ще бъдат актуализирани нагоре в сравнение със стойностите за периода 2021-2025 г., което анализаторите отдават на високото ниво на непреки емисии.

В същото време бенчмарковете за гориво и топлина, които са от решаващо значение за много енергоемки компании, ще паднат с максимално разрешените 50% спрямо периода 2013-2020 г. и с 34,1% в сравнение с последните пет години (2021-2025 г.).

Разрешителните за въглеродни емисии на ЕС се търгуваха на около 73 евро за тон в понеделник.

Като следваща стъпка в началото на май Комисията иска да публикува актуализираните бенчмаркове за обществена обратна връзка до началото на юни. Комитетът по изменение на климата на ЕС, който включва представители на държавите членки, ще вземе решение по предложението на 1 юни, а ЕК планира да го приеме на 2 юни.

Според документа държавите членки трябва да представят своите предварителни национални планове за изпълнение до края на юни. Това означава, че безплатните квоти биха могли да бъдат издадени през втората половина на юли.