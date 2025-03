Ще получи ли Илон Мъск достъп до най-секретните американски планове?

Публикации в The New York Times и The Wall Street Journal повдигат ключов въпрос - ще получи ли достъп милиардерът Илон Мъск до най-секретните планове на САЩ, включително и тези за война с Китай. Според високопоставени източници на двете издания той ще присъства на среща в Министерството на отбраната днес (21 март) и ще може да чуе данни от службите относно потенциални военни цели, възможните оръжия и тактики, които американските военни могат да използват при евентуален конфликт с Китай.

Публикациите бяха отречени от американския президент Доналд Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social. Той написа, че милиардерът, за чийто статут в администрацията американските медии не са съвсем сигурни, ще присъства на срещата в Пентагона, но и допълни, че Китай въобще не е тема на дискусиите. Мъск е най-големият спонсор на Тръмп, харчейки близо 300 млн. долара за кампанията му за втори мандат в Белия дом.

Министърът на отбраната Пит Хегсет също коментира предстоящите разговори, заявявайки, че са неофициални и посветени на иновациите, ефективността и новарторските продукти, а не на "секретни военни планове".

Каквото и да се обсъжда в министерството, публикациите в NYT и WSJ повдигат много сериозни въпроси за конфликта на интереси и достъпа до секретна информация за Мъск, чиято компания Tesla например зависи от доставчици от Китай и продава своята продукция на най-големия пазар на електромобили в света. Друг бизнес на Мъск - SpaceX, пък има договори с Министерството на отбраната. Преди време Мъск сам се обяви за "относително проктайски настроен".

"Имам лични интереси в Китай и честно казано смятам, че Китай е подценен, а китайците са наистина страхотни и има много позитивна енергия там", отбеляза той през 2023 година.

Съвсем наскоро, вече като част от администрацията, написа в социалната мрежа X препоръка правителството да спре да купува самолети F-35, защото са остарели, а да се насочи към дронове. По този начин ще бъдат съхранени пилотите, посочи той. WSJ обаче коментира, че изтребителите се произвеждат от Lockheed Martin, която е собственик на ракетна компания, конкурент на SpaceX.

Според изданието милиардерът сам е поискал и получил достъп до секретна военна информация, въпреки че не е съветник на американския президент в областта на военното дело, нито е част от веригите във военните институции на САЩ. NYT също казва, че Мъск е получил достъп до данни в Пентагона, след като е посочил, че по този начин ще следи за средствата на данъкоплатците.

Според анализатор служителите в министерството може да са дали достъп до информация, за да се защитят от мерките на оглавяваната от Мъск институция, целяща увеличаване на ефективността на американската администрация. В американското Министерство на отбраната обаче има огромна база данни и оперативни планове, които се обновяват непрекъснато и до които достъп би трябвало да имат само определени кръгове държавни служители.

Мъск вече направи необявена визита в Агенцията за национална сигурност на САЩ, за да обсъди дейностите ѝ и съкращаването на служители.