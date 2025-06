Денят, в който Тръмп и Мъск разрушиха приятелството си

Доналд Тръмп заплаши в четвъртък да прекрати държавните договори с компаниите на Илон Мъск, а най-богатият човек в света предложи срещу американския президент да бъде започната процедура за импийчмънт, слагайки край на неочакваното сътрудничество и оставяйки наблюдателите да се чудят какво ще последва, предава Ройтерс.

Враждебността между бившите съюзници се засили, когато президентът разкритикува изпълнителния директор на Tesla Мъск в Овалния кабинет, а след това двамата си размениха остри реплики в социалните медии: в Truth Social на Тръмп и в X на Мъск.

„Най-лесният начин да спестим пари от бюджета ни, милиарди и милиарди долари, е да прекратим държавните субсидии и договори с Илон“, написа Тръмп.

Акциите на Tesla се сринаха с над 14% в четвъртък, изтривайки около 150 млрд. долара от пазарната стойност в най-големия еднодневен спад в историята си.

Минути след затварянето на борсата Мъск отговори с „Да“ на публикация в X, в която се казваше, че Тръмп трябва да бъде подведен под импийчмънт, което е немислимо в Конгреса, където републиканците на Тръмп имат мнозинство и в двете камари.

Мъск написа също, че истинската причина, поради която не са публикувани досиетата Епстийн, е, че в тях се споменава и Доналд Тръмп. (Американският милионер Джефри Епстийн бе обвинен в организирането на мрежа за сексуална експлоатация на непълнолетни момичета, впоследствие се самоуби в затвора).

Мъск публикува и анкета в профила си в Х, в която задава въпроса "Време ли е да се създаде нова политическа партия в Америка, която действително да представлява 80-те процента в средата?". Към 9:30 часа от общо над 4,3 млн. гласували над 80% са гласували с "Да".

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?