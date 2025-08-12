Италия крои планове да ограничи дяловете на китайски инвеститори в местни компании

Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони обмисля план да ограни дяловете на китайски инвеститори в ключови италиански компании, за да избегне потенциално напрежение със САЩ. Усилията на Италия ще обхванат и частни, и държавни фирми, които се считат за стратегически, според запознати източници, цитирани от Bloomberg.

Производителят на гуми Pirelli & C. SpA, където китайската държавна Sinochem International Corp. държи дял от 37%, е един от най-забележителните примери за правителствената стратегия на Мелони, казват източниците на агенцията.

Доставчикът на гуми за автомобилни отбори от Формула 1 е обект на потенциално ограничение на продажбите в САЩ поради китайската си собственост, съобщи Bloomberg по-рано. Затова и Рим се стреми да ограничи управленската роля на инвеститора.

Sinochem заяви, че делът му в производителя на гуми е дългосрочна инвестиция, но Италия оценява варианти, които биха оказали натиск върху азиатския инвеститор да продаде акциите си, казват източниците на агенцията.

Случаят с Pirelli е показателен пример за предизвикателствата, пред които е изправена Европа, докато се ориентира в новия геополитически пейзаж. Регионът, който ентусиазирано приветства китайските инвеститори след финансовата криза през 2008 г., сега се затруднява да намали риска, свързан с Пекин, за да защити критични сектори и да остане на правилната страна – тази на американския президент Доналд Тръмп.

„След избирането на Тръмп и нарастващата непредсказуемост в трансатлантическите отношения много страни от Европейския съюз (ЕС) започнаха да преосмислят ролята на Китай като търговски партньор“, коментира Бенямино Ирди, бивш държавен служител и ръководител на Highground, италианска консултантска компания за политически рискове. Балансирането обаче става все по-трудно.

Освен Pirelli, италианското правителство би искало да изгони китайските инвеститори от CDP Reti SpA, според други източници на медията. Компанията държи контролни дялове в италианските енергийни мрежи, като 35% от капитала ѝ е собственост на подразделение на State Grid Corporation of China. Китайското дружество има двама директори в борда на италианската компания, които могат да влияят върху вземането на решения, според източниците на Bloomberg.

Ansaldo Energia SpA, един от най-големите производители на електроцентрали в света, е друга ключова компания с китайски инвеститор. Shanghai Electric вече намали дела си от 40% на 0,5%, но присъствието ѝ все още пречи на италианското дружество да участва в някои търгове и конкурси за електроенергия в САЩ.

Около 700 италиански компании имат китайски инвеститори, но вниманието на правителството е насочено предимно към големи предприятия в стратегически сектори като енергетика, транспорт, технологии и финанси.

Италианското правителство, Pirelli, CDP Reti и Ansaldo Energia са отказали да коментират пред Bloomberg, както и представител на Sinochem, базиран в Италия. Говорител на китайското Министерство на външните работи е посочил, че инвестиционното сътрудничество между Китай и Италия е взаимноизгодно и не трябва да бъде нарушавано от трета страна.

Вашингтон предупреди Pirelli, че гумите на компанията с киберсензори може да бъдат ограничени в САЩ, тъй като Вашингтон предприема мерки срещу софтуера и хардуера от контролирани от Китай компании в свързани превозни средства. Основните опасения на Америка са свързани със събирането на данни.

Италианското правителство вече прибягна до така нареченото си правило за „златна сила“ – правен инструмент, който му позволява да определя ограничения върху активи, смятани за стратегически. През 2023 г. то използва механизма, за да ограничи влиянието на Sinochem в Pirelli с разпоредби за защита на технологии като киберсензорите.

Поради това през април тази година, по искане на италианските регулатори, бордът на Pirelli понижи управленския статус на Sinochem с мотив, че китайският конгломерат вече няма контрол над производителя на гуми.

Китайски дипломати предупреждават, че търговските отношения могат да бъдат засегнати, ако не се постигне консенсусно споразумение за Pirelli, казват запознати източници на Bloomberg. Китай е един от най-големите търговски партньори на Италия.

Длъжностни лица в Рим са загрижени за отношенията с Китай. Само преди година премиерът Джорджа Мелони пътува до Пекин, за да изглади нещата след решението на Рим да се оттегли от инициативата „Един пояс, един път“ на президента Си Дзинпин. Италия е единствената страна членка на НАТО, която се присъедини към партньорството, което разгневи САЩ.

Въпреки че Италия напусна инициативата през 2023 г., на Рим бяха необходими месеци работа, за да поправи отношенията с Китай. Усилията на Мелони да балансира между Вашингтон и Пекин биват полагани в момент, когато Европа търси китайски инвестиции, особено в „зелени“ начинания, като противовес на митата на Тръмп.

Регионът обаче е по-избирателен и насочва китайските инвестиции далеч от критична инфраструктура като пристанища и електропреносни мрежи към проекти като заводи за батерии за електрически превозни средства, които могат да създадат работни места и да укрепят местните икономики. След като бяха отворени за инвестиции като тези в португалската комунална компания EDP SA и гръцкото пристанище Пирея, европейските страни сега са предпазливи от китайско участие, което подкопава националната сигурност, а също и отношенията им с Вашингтон.

Новите инвестиции на Китай в Европа се забавят значително след 2019 г., тъй като Европейският съюз стана предпазлив, изправен пред все по-агресивния Пекин. Очаква се в периода 2020-2025 г. търговският дефицит на ЕС с Китай да се удвои и да надхвърли 400 млрд. евро заради вълната от субсидиран износ в стратегически сектори като електрически превозни средства, батерии, възобновяеми енергийни източници и химикали.

Това е асиметричен шок, който ускорява самодостатъчността на Китай, като същевременно ерозира индустриалната база на Европа, коментира Ирди от Highground. Без съгласувани, общи действия регионът „ще продължи да се лута и ще остане разделен“, смята той.