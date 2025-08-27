Нидерландия може да се окаже в безпрецедентна политическа криза, след като беше внесен вот на недоверие срещу премиера Дик Схоф, пише Bloomberg. Искането е от промигрантската партия Denk ("Мисля"), която има само три места в Долната камара на нидерландския парламент, а причината - липсата на адекватна политика по миграцията.

Кабинетът на Дик Хоф обаче е служебен, след като управляващата коалиция се разпадна през юни. Тогава крайнодясната партия на Герт Вилдерс се оттегли заради недостатъчно строги мерки срещу миграцията на кабинета. Схоф депозира оставката си пред краля и продъжлава да изпълнява функциите си на премиер. В законодателството на Нидерландия няма ясна процедура какво следва, ако вотът на недоверие мине, посочва Bloomberg.

Засега не е ясно дали вотът въобще ще се гласува. Няма индикации и как ще гласуват депутатите от 15-те парламентарно представени партии в страната.

Миналата седмица още една партия напусна правителството, несъгласна с позицията за Израел и Газа. В момента в управляващата коалиция влизат само две партии с 32 гласа в 150-местния парламент.

Предсрочните избори са насрочени за 29 октомври. Политическата ситуация в Нидерландия обаче е такава, че преговорите за ново правителство вероятно ще продължат месеци. Според медийни публикации кралят Вилем-Александър може да откаже да приеме оставката на Схоф като изход от кризата.

Дори и да оцелее при вота на недоверие, Схоф ще трябва да намери нови съюзници в опозиционните партии. "Партията на свободата" на Виледрс вече заяви, че може да подкрепи кабинета, ако забрани даването на убежище. Най-голямата опозиционна партия, обединението "Зелената левица - Партия на труда", пък настоява за осъждане на Израел, което обаче ще предизвика криза с другите парламентарни партии.

Кризата в Нидерландия е поредната, която разтърсва Европа. Франция също е изправена пред оставка на премиера. Това се случва в момента, когато общността се опитва да отговори на натиска на САЩ за митата и да подкрепи усилията за мир в Украйна.