ЕК предлага ограничаване на търговията на ЕС с Израел и санкции за двама крайнодесни министри

Европейският съюз (ЕС) ще понижи нивото на търговските си отношения с Израел и ще наложи санкции на двама крайнодесни министри на страната заради нарушения на човешките права в Ивицата Газа, съобщават от пресслужбата на Европейската комисия (ЕК).

Мерките трябва да бъдат одобрени от страните членки на ЕС, преди да влязат в сила. Съветът на ЕС трябва да приеме решението с квалифицирано мнозинство. Решението ще влезе в сила от датата на приемането му.

Санкции се предвиждат и за десетима членове на политбюрото на палестинската войнствена групировка „Хамас“, както и за насилствени израелски заселници в палестинските селища на територията на Западния бряг.

„Искам да бъда много ясна – целта не е да наказваме Израел. Целта е да се подобри хуманитарната ситуация в Ивицата Газа“, коментира еврокомисарят по въпросите на външната политика Кая Калас на пресконференция в Брюксел, цитирана от Politico.

„Ужасяващите събития, които се случват ежедневно в Газа, трябва да спрат. Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от „Хамас“, коментира и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от пресслужбата на Комисията.

Суспендирането на части от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел означава, че вносът от Израел ще загуби преференциалния си достъп до пазара на ЕС. Следователно тези стоки ще бъдат облагани с мита на нивото, прилагано за всяка друга трета държава, с която ЕС няма споразумение за свободна търговия.

Освен въвеждането на мита върху вносните стоки от Израел, ЕС налага и санкции на министъра на националната сигурност Итамар Бен Гвир и министъра на финансите Бецалел Смотрич и спира пряката подкрепа за различни израелски проекти на стойност около 20 млн. евро, пише Politico.

Изключение е подкрепата за гражданското общество в Израел и Мемориала на катастрофите (Холокоста) и героизма "Яд Вашем".

Предложените мерки са резултат от преглед на спазването от страна на Израел на член 2 от споразумението за асоцииране между ЕС и страната. Анализът е установил, че действията, предприети от израелското правителство, представляват нарушение на съществени елементи, свързани със зачитането на правата на човека и демократичните принципи. Това дава право на ЕС едностранно да суспендира споразумението, посочва се в съобщението на ЕК.

ЕС е най-големият търговски партньор на Израел, като през 2024 г. той формира 32% от общата търговия със стоки на страната със света. Израел е 31-ият по големина търговски партньор на блока. Общата търговия със стоки между ЕС и Израел през 2024 г. възлиза на 42,6 млрд. евро.

Вносът на ЕС от Израел е на стойност 15,9 млрд. евро, като най-голям дял от него (близо 44%, или на стойност около 7 млрд. евро) е вносът на машини и транспортно оборудване. Износът на ЕС за Израел възлиза на 26,7 млрд. евро и също е доминиран от машини.

Търговията с услуги между ЕС и Израел възлиза на 25,6 млр. евро през 2023 г. (ЕС внася 10,5 млрд. евро, а изнася 15,1 млрд. евро).

Финансовата подкрепа на ЕС за Израел се покрива от Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) „Глобална Европа“ (NDICI-GE) за периода 2021-2027 г. В този контекст Израел трябва да получава средно по 6 млн. евро годишно по настоящата многогодишна финансова рамка между 2025 и 2027 г.

Освен това ЕС ще спре и проектите за институционално сътрудничество, включително програмите за побратимяване и проектите по линия на Регионалния механизъм за сътрудничество между ЕС и Израел в полза на Израел в региона в контекста на Споразуменията от Авраам. Сумата, която ще бъде спрена, е приблизително 14 млн. евро.