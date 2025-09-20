Златни и платинени карти за богати - как изглежда визовата реформа на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нова визова програма за богати, която да ги насърчи да имигрират в САЩ, като предлага разрешителни за пребиваване на висока цена.

„Те ще похарчат много пари, за да дойдат“, коментира Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, докато подписва указа за създаването на програмата. „Това ще събере милиарди долари, милиарди и милиарди долари, които ще отидат за намаляване на данъците, изплащане на дългове и за други добри неща“, добави държавният глава.

Физически лица ще могат да платят 1 млн. долара, за да получат разрешение за пребиваване в САЩ със „златна карта“, след като платят и такса за обработка и проверка, според уебсайта, на който се обявява програмата.

Скоро ще бъде налична и „платинена карта“ на цена 5 млн. долара. Тя ще позволява на получателите ѝ да „прекарат до 270 дни в САЩ, без да подлежат на данъци в САЩ върху доходите извън САЩ“.

Според уебсайта, компаниите, които платят такса в размер на 2 млн. долара на служител, могат да получат разрешение за пребиваване в САЩ за неопределен брой работници и служители.

Не е ясно колко скоро визовата програма ще влезе в сила. Министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че програмата за платинени карти зависи от одобрението на Конгреса и прогнозира, че „това ще се случи по-късно тази година“.

Указът нарежда на министъра на търговията на САЩ да депозира приходите от програмата в „отделен фонд“ в Министерството на финансите, който ще се използва за насърчаване на търговията и американската индустрия.

Лътник допълни пред репортери, че таксата за проверка за „златната карта“ се очаква да бъде 15 хил. долара. Кандидатите ще бъдат подложени на „много по-строга проверка от всякога“, посочва още той.

Златната карта ще замени съществуващите визи EB-1 и EB-2, които позволяват на чуждестранни граждани с изключителни способности да кандидатстват за постоянно пребиваване в САЩ. След фазата на внедряване, която според Лътник трябва да продължи по-малко от месец, „други категории визи вероятно ще бъдат спрени и това ще бъде моделът, по който хората ще могат да идват в страната“.

Тръмп за първи път загатна за златните визи през февруари. Той рекламира концепцията като инициатива, която ще помогне да се привлекат капиталови инвестиции и да се създадат работни места, като същевременно ще осигури приходи за намаляване на дефицита.

Американският президент смята, че до един милион души ще закупят златните карти. Експерти по имиграция казват обаче, че кръгът от хора, които биха могли да си позволят да участват в програмата, е далеч по-малък.

Визите за свръхбогатите са част от усилията на Тръмп за реформиране на имиграционната система на страната, които включват и засилени депортации на нелегални мигранти. Той предприема мащабни промени и за визите H-1B, като въвежда такса в размер на 100 хил. долара за кандидатстване в опит да ограничи прекомерната им употреба. Това ще оскъпи сериозно наемането на чуждестранни квалифицирани служители и работници за местните компании.

Според Тръмп злоупотреби с визите H-1B са довели до изместване на американски работници и служители на пазара на труда в САЩ.

Високата такса ще се плаща отделно от настоящите такси, които са далеч по-скромни. Таксите, пряко свързани със заявлението за виза H-1B, в момента включват сума в размер на 215 долара за регистрация и още няколко такси за подаването.

Предвижда се обаче освобождаване от високата такса на отделни случаи, които са от национален интерес. Това отваря потенциална вратичка за определени компании или индустрии да търсят заобиколно решение.

Тръмп също така планира да нареди на министъра на труда да създаде правила за преразглеждане на преобладаващите нива на заплати за програмата H-1B. Така ще се пресече подбиване на заплатите, които иначе биха били плащани на американци.

Според компанията за авиационни анализи Cirium, европейците резервират по-малко пътувания до САЩ. Планираните трансатлантически пътувания са намалели с 11% заради опасенията за имиграционната и търговска политика на Доналд Тръмп.

Пътуванията по въздух от Германия се очаква да намалеят с 13% през 2025 г. в сравнение с 2024 г., от Испания – с 9%, а от Италия – с близо 8%, според данните на компанията. Резервациите от Великобритания намаляват с почти 5%, а от Франция – с почти 3%.

Данните на Cirium обхващат резервациите, направени между 30 юни и 31 август за пътувания от септември до ноември в сравнение със същото време миналата година. Информацията идва от източници на трети страни, предимно онлайн туристически агенции, и не включва директни продажби на билети от авиокомпаниите.

Няколко европейски държави, включително Германия, Великобритания, Дания, Финландия и Португалия, издадоха предупреждения относно пътуванията до САЩ поради по-строгия граничен контрол и задържането на някои посетители. Франция предупреди гражданите си да не се шегуват, когато са разпитвани от американските имиграционни власти, а Германия предупреди за „повишен риск от политически мотивирано насилие“ в САЩ.

Превозвачите в САЩ се затрудняват да запълнят местата в икономична класа по международни маршрути, коментира заместник-председателят на борда на American Airlines Group Inc. Стив Джонсън на отраслова конференция по-рано този месец. Същевременно авиокомпаниите навлязоха и в сезона на активни промоции за презокеански пътувания.