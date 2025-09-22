IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Положителното отношение към правителството на Росен Желязков е само 17,4%

Президентската институция е най-одобряваната в страната, сочи социологическо проучване

11:18 | 22.09.25 г.
Снимка: Антон Станков, БГНЕС
Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17,4% срещу 69,2% отрицателно. Останалите се колебаят, това показва проучване на социологическата агенция „Мяра“.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователската програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4-ти и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. 

Подобно намаляване на доверието в хода на мандата е очаквано, но вероятно се усилва и от бързо натрупаните напрежения от последните месеци, както и от засилване на противопоставянето с опозиционните сили по отделни теми и казуси, допълват от „Мяра“.

Президентът запазва положително обществено отношение при някои колебания в стойностите през годината. Електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните –  44,6% позитивни срещу 37,9% негативни. Останалите се колебаят. Това е в контраст с отношението към останалите институции в България. През годината имаше и колебания в оценките към президентската институция, например около позицията на Румен Радев за еврото.  

Според „Мяра“, ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) – 13,9%, „Възраждане“ – 13,7% и ДПС-Ново начало (ДПС-НН) – 13,6% се движат в „пакет“, като второто място става все по-оспорвано с укрепването на ДПС-НН в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при „Възраждане“. БСП получава 6,7%, МЕЧ – 6,6% и това според социолозите показва интрига. ИТН е с 5,3%, а „Величие“ – с 4,5%. "Алиансът за права и свободи" трайно губи позиции и остава под „чертата“ с 2,6%.

Последна актуализация: 11:18 | 22.09.25 г.
