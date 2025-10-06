И Льокорню подаде оставка като премиер на Франция

Френският министър-председател Себастиен Льокорню подаде оставка в понеделник, само ден след като президентът Еманюел Макрон обяви новия си кабинет. С днешния ход политическата криза в страната се задълбочава още повече, съобщава Bloomberg.

Премиерът подаде оставка по-малко от 24 часа след като Макрон обяви правителство, в което бяха запазени повечето висши членове от предишните кабинети. Това разгневи опозиционните партии, които търсеха промяна, но в изненадващ обрат, преназначеният министър на вътрешните работи Бруно Ретайо, който е лидер на центристката партия „Републиканците“, също разкритикува избора на министри като неуспешен опит да се „счупи“ връзката с миналото.

Френските облигации поевтиняха, тъй като инвеститорите се готвят за по-голяма политическа несигурност. Доходността по 10-годишните облигации се повиши с девет базисни пункта до 3,6%. Това увеличи премиите по заемите на страната спрямо германския дълг – ключов показател за фискалния риск – до над 89 базисни пункта, което е най-високото ниво от края на 2024 г.

Лидерът на Френската социалистическа партия Оливие Фор, чиято партия има потенциално решаващ глас в парламента, заяви, че групата на Макрон се разпада и новото правителство вече няма легитимност. „Свидетели сме на безпрецедентна политическа криза“, заяви той малко преди Льокорню да обяви оставката си.

Льокорню се сблъска със същия нерешим проблем, който погуби премиерските мандати на двамата му предшественици: необходимостта да приеме бюджет в разцепен парламент, който включва непопулярни съкращения на разходите, и увеличения на данъците, необходими за овладяване на най-големия дефицит в еврозоната.

Непосредственият предшественик на Льокорню, Франсоа Байру, беше принуден да подаде оставка миналия месец, след като загуби вота на доверие заради плана си за рязко намаляване на дефицита през следващата година. През декември миналата година и неговият предшественик, Мишел Барние, беше отстранен заради предложените бюджетни съкращения.

„Настоящата ситуация ни приближава към нови избори и в този сценарий бих очаквал спредът да се разшири и да достигне 100 базисни пункта“, заяви Винсент Жувинс, главен инвестиционен стратег в ING в Брюксел, в интервю преди оставката на Льокорню.

Изборът на Макрон и Льокорню за най-високите постове в новото правителство не показа промяна в посоката, която опозиционните партии изискват.

„Не може да има възстановяване на стабилността без връщане към изборите и разпускане на Националното събрание“, заяви пред репортери лидерът на партията „Национален сбор“ Жордан Бардела след обявяването на оставката на Льокорню.