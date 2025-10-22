Парламентът прие закон, с който се въвежда "такса водомер"

Парламентът прие на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. "такса водомер" чрез нов модел за ценообразуване. "За" гласуваха 118 депутати, 74 - "против" и 6 - "въздържал се", предава БНР.

Моделът на ценообразуване ще включва не само потребеното количество, но и достъпа до услугата.

Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области. Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.

Дебатите продължиха близо три часа и противопоставиха опозиция и управляващи. Законът беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП, ИТН, един независим депутат и един от МЕЧ.

В момента цената на водата се определя на база потребено количество. Новият закон предвижда тя да се състои от два компонента - цена за достъп, която се плаща независимо от потреблението, и цена на база на използваните кубически метра вода.

Досега регулациите за водоснабдяването и канализацията бяха разпръснати в различни нормативни актове. Сега се създава единна рамка, която ще регулира всички дейности в сектора – от управлението до цените и качеството на услугите.

Страната ще бъде разделена на 28 територии. За всяка ще има ВиК асоциация (с участието на държавата и общините) и оператор, който ще отговаря за услугите в региона.

Цените на водата ще се формират по нов модел, който да отразява реалните разходи на дружествата. Целта е да се осигури финансова устойчивост и възможност за инвестиции. Холдингът остава централен инструмент за управление и координация на държавните ВиК дружества. Ще подпомага инвестиции, особено в слаборазвити региони.

Законът предвижда гаранции за достъп до качествена питейна вода и за опазване на водните ресурси. Ще има по-строг контрол върху качеството на услугите и реакциите при аварии.