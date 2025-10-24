Турският съд отхвърли дело срещу опозицията, носейки облекчение за пазарите

Турски съд е отхвърлил дело, което можеше да свали лидера на основната опозиционна партия в страната. Това донесе облекчение на инвеститорите и пазарите, загрижени заради политическата нестабилност в страната, пише Bloomberg.

Акциите и облигациите поскъпнаха след публикуването на информацията. Турската лира намали загубите си, след като достигна рекордно дъно спрямо долара по-рано през деня.

Съдът разглеждаше твърдения за нередности по време на вътрешните избори през 2023 г. в светската Републиканска народна партия (РНП) в Турция. Йозгюр Йозел беше назначен за лидер на РНП на същия партиен конгрес и оттогава даде тласък на опозицията след години на влошаване на рейтингите.

Политическата сила нанесе шокиращо поражение на управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган на миналогодишните общински избори.

Йозел обвини съдебната система, че изпълнява волята на президента със съдебни дела срещу опозиционери. Възможността да бъде отстранен от поста му изостри политическото напрежение и подкопава зараждащото се възстановяване на доверието в най-голямата икономика в региона на Близкия изток, която не зависи от петрола.

Инвеститорите са загрижени, че авторитарните тактики на Ердоган подкопават върховенството на закона и повишават риска от обществена реакция.

Moody's Ratings също припомни тази седмица, че уличните протести в Турция имат история на подкопаване на настроенията на инвеститорите. Решението от петък за пълно отхвърляне на делото предлага известно успокоение на тези страхове.

„Днешното решение за прекратяване на делото срещу РНП може да осигури на турските активи само краткосрочно успокоение и може да не възстанови напълно положителните настроения сред инвеститорите“, предупреждава обаче Пьотр Матис, старши валутен анализатор в Touch Capital Markets Limited.

Финансовите мениджъри „ще продължат да следят отблизо по-нататъшните развития в турската политика, доминирани от предполагаемите опити на администрацията на Ердоган да консолидира властта“, добавя Матис.

Въпреки че прекратеното дело представляваше един от най-големите рискове за Йозел, неговата партия все още е изправена пред редица съдебни предизвикателства. Много от кметовете ѝ са в затвора и са изправени пред присъди.

Йозел ръководеше кампания, с която атакува партията на Ердоган за разточителство и корупция. Това донесе първата победа на партията му от близо 50 години на местните избори в Турция през 2024 г.

Партийният конгрес, на който беше избран за лидер на РНП, бързо стана обект на съдебно разследване, произтичащо от обвинения в купуване на гласове. Последвалото съдебно дело и десетки други разследвания и дела срещу ключови членове на партията предизвикаха политически сътресения.

Арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу – ключов съюзник на Йозел и най-популярният претендент за президентския пост, през март предизвика улични протести и такъв пазарен срив, че централната банка на страната бе принудена да разгърне интервенция на стойност 50 млрд. долара, за да стабилизира националната валута.

Данните на централната банка показват, че след ареста на Имамоглу чуждестранните инвеститори са изтеглили нетно 2 млрд. долара от местни акции и облигации, след като през първото тримесечие наляха 4,4 млрд. долара на турските пазари.

В година, в която индексът MSCI за развиващите се пазари се повишава с повече от 6%, лирата губи около 16% спрямо долара, а фондовият пазар в Истанбул изостава от конкурентите си.

След обявяването на съдебното решение от днес турските акции поскъпнаха с над 5%, подкрепени най-вече от ръста при банките (близо 8%). Доходността по 2-годишните и 10-годишните турски облигации спадна съответно с 20 базисни пункта и 18 базисни пункта.

Турската лира, която по-рано през деня отслабна до рекордно ниско ниво, намали загубите си и се търгуваше с 0,1% спад спрямо щатската валута до 41,9924 лири за долар малко след 12 ч. местно време в Истанбул.

Йозел коментира, че обвиненията срещу него са част от по-широките усилия за „заглушаване на несъгласните и контрол над урните“. Той обещава, че партията му „няма да се подчини на политически мотивирани съдебни решения“.

Правителството на Ердоган отрича твърденията за политическа намеса в съдебната система, насочена към маргинализиране на опонентите.