Наталия Киселова се оттегли като председател на парламента

Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание, обяви Наталия Киселова от трибуната на парламента.

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим - на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права", заяви тя.

"През изминалите пет години политическата криза не стихва, липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент", посочи Киселова.

"Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", заяви тя.

Тя посочи, че парламентарният правилник е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно заместник-председателят от най-голямата парламентарна група председателства Народното събрание до нов избор на председател. За мен беше чест, заяви в заключение Киселова.

Тя беше изпратена с ръкопляскания, а депутатите от БСП станаха на крака.

След това заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на заседанието, предаде БТА.

Внесен е проект на решение за процедурни правила за избор на председател на Народното събрание във връзка с подаденото заявление на Наталия Киселова да се оттегли от поста, обяви Рая Назарян, след като депутатите приеха седмичната си програма за работа.

Вчера Съветът за съвместно управление (ССУ) взе решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента. Решението беше обявено от председателя на ССУ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) на брифинг в парламента. Той съобщи, че на следващия ден ще бъде разписан анекс към споразумението за съвместно управление. Попитан кога ще бъде направена ротацията в председателството на парламента, Ангелов обясни, че след подписването на анекса се очаква ротацията да стане факт.

По-късно след среща между ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и "Има такъв народ" беше съобщено, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Ротацията за председателското място ще бъде на всеки 10 месеца, посочиха още от ГЕРБ в публикация във Facebook.