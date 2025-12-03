Парламентът отхвърли искането на президента за референдум за еврото

Парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.?“. Това стана с 81 гласа "за", 135 "против" и трима въздържали се, предава БТА.

След гласуването председателят на Народното събрание съобщи, че решението на парламента ще бъде обнародвано в "Държавен вестник".

Въпросът беше внесен за разглеждане в парламента от "Възраждане", след като в началото на миналия месец Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова няма право еднолично да вземе решение да не се разглежда.

Представител на президентската институция не дойде в пленарната зала, за да представи мотивите за предложението за национално допитване. Според мотивите на държавния глава въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешна убеденост на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля. Според президента референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация, той ще даде думата на хората и ще позволи да се чуят всички аргументи.

По време на дебата от „Възраждане“ разпънаха транспарант пред трибуната на Народното събрание с надпис „Референдум за лева! Не на еврото“. Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи забележка, че това не е позволено в пленарната зала. Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" и депутати от "Възраждане" влязоха в спор за рублата, лева и еврото.

Припомняме, че на 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум.

На 10 юни Конституционният съд допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.