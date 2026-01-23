Мерц охладнява към Макрон и се стреми към по-близки отношения с Мелони

Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да задълбочи отношенията на Германия с Италия на фона на нарастващите разделения с френското правителство за европейската търговска политика и предизвикателството да работят с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Мерц ще посети Рим в петък за съвместно заседание на кабинета с премиера Джорджа Мелони, на което планират да обсъдят начини за укрепване на европейските икономики. Двете правителства ще търсят координация по мерки, които да направят Европейския съюз не толкова податлив на натиск от търговски партньори и световни сили, съгласно подготвен преди преговорите документ, видян от Bloomberg.

Фридрих Мерц в Давос на 22 януари. Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

В реч на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, Мерц изрази надежда, че германско-италианската инициатива ще донесе „почти революционни идеи“ за подкрепа на икономическия растеж, като призова за „аварийна спирачка“ и преструктуриране на бюджета на ЕС, за да се насочат ресурсите към повишаване на конкурентоспособността на компаниите. „Искаме да имаме бърза, динамична Европа“, добави той.

Те планират да представят идеите си пред други ръковдители на ЕС на среща на върха край Брюксел на 12 февруари, която ще бъде посветена на въпросите на европейската конкурентоспособност.

Срещата ще се състои в края на бурна седмица, през която европейските компании бяха заплашени с по-високи американски мита, а Тръмп се опита да принуди Дания да предаде суверенитета си върху Гренландия на Вашингтон. Непосредствената криза беше решена в Давос с рамково споразумение, което предвижда САЩ да увеличат значително присъствието си на най-големия остров в света.

Но този опит разочарова европейските ръководители и подчерта дефицита на доверие в трансатлантическите отношения. Една от последиците от драмата беше разкриването на нарастващото раздалечаване между Берлин и Париж.

Двете най-големи икономики в ЕС отдавна имат различия по въпроса как трябва да се управлява блокът, като Франция е за повече заемни средства и по-централизиран контрол, а Германия е против. Но влошаващите се отношения със САЩ засилват усещането, че интересите на Франция и Германия се разминават, отчасти поради по-голямата зависимост на Берлин от износа към САЩ.

Докато лидерите на ЕС се опитваха да овладеят кризата в Гренландия тази седмица, френският президент Еманюел Макрон открито призова колегите си да задействат т. нар. инструмент срещу икономическа принуда, силно и неизползвано до момента средство, което дава на Европейската комисия обхватни правомощия да отвърне на чуждестранни сили, които се опитват да принудят блока да направи значителни промени. Мерц, съобразявайки се с интересите на германския бизнес, публично критикува позицията на Макрон.

„Франция е засегната от американските мита в различна степен от нас“, заяви Мерц пред репортери в понеделник в Берлин. Поради това е разбираемо, че Макрон искаше „да реагира малко по-остро от нас“, допълни той.

Още преди последните събития Мерц беше все по-разочарован от неспособността на Макрон да прокара промени във Франция, където ръцете му са вързани от разделен парламент и ширико противопоставяне сред избирателите. Те също така бяха на различно мнение по въпроса как да се продължи с изпитващия затруднения проект за съвместно разработване на нов изтребител, известен като FCAS, докато Франция се опита да блокира одобрението на търговското споразумение с най-големите икономики от Южна Америка, което Мерц подкрепи.

Френски официални представители настояха, че тъкмо тази заплаха е убедила Тръмп да отстъпи и предположиха, че твърдата позиция на Европа се е отплатила.

„Последните дни показаха, че е по-добре да бъдем твърди и възпиращи, отколкото слаби и да се предаваме“, заяви френският финансов министър Ролан Лескюр в интервю за радио RTL в четвъртък, а говорителят на френското правителство Мод Брежон заяви, че Макрон „вероятно беше най-силният“ от европейските лидери по въпроса за Гренландия.

Италианският премиер може да е относително външен човек в сравнение с Мерц, който е продукт на германската традиционна политическа система. Нейната крайнодясна партия остана години наред в периферията, докато тя не улови настроенията в страната и не дойде на власт през 2022 г. Но тя се превърна в един от най-сигурните лидери на Европа и подобно на Мерц се стреми да остане на правилната страна спрямо американския президент и понякога изразява недоволство от наложените ограничения от ЕС.

В документа от три страници с насоките за политики, изготвен преди разговорите, Германия и Италия са посочени като „двете основни индустриализирани европейски страни“, което е ясен удар по Франция, втората по големина икономика на блока.

„Външнополитическите въпроси, които свързат Рим и Берлин, варират от запазване на единството на Запада до мира в Близкия изток“, заяви Джанджакомо Каловини, депутат от партията на Мелони. „Бизнесът също ще бъде в центъра на вниманието, тъй като производственият сектор, който е толкова важен за Италия и Германия, плати цената за твърде много грешки, допуснати в Брюксел“, допълни той.