Т. Дончев: Човешкият капитал ще бъде основен фактор за конкурентоспособност на икономиката

България ще има отчетен растеж от над 3% за 2025 година. Това е добре, тъй като е един от най-високите резултати в Европа, но не е достатъчно. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев пред БНР. Според него за продължаващ растеж е нужен комплект от мерки, като на първо място е образованието, защото в средносрочен и дългосрочен план основният фактор за конкурентоспособност на българската икономика ще бъде качеството на човешкия капитал.

Политиците говорят обичайните политически приказки – понякога за туризъм, понякога за земеделие, никой не говори за нуждите на българската индустрия, която е значима част от икономиката – близо 28% от БВП, коментира Томислав Дончев. Затова след образованието той посочи като важни фактори бизнес инфраструктурата, както нови индустриални зони, тъй като когато има готова индустриална зона, инвестициите се случват много по-бързо. Според него е важно да се обърне внимание и на това, как държавата се намесва в тези процеси, защото не бива да се допуска публичното финансиране да измества частното.

Вицепремиерът в оставка подчерта, че България е сила в сферата на изкуствения интелект – имаме български суверенен модел, а малко държави могат да се похвалят с нещо подобно.

По отношение на упрека към правителството, че не е направило достатъчно, за да защити 1,5-те млн. български граждани, които живеят под и около линията на бедност, Томислав Дончев призна, че колкото и държавата да е увеличила обема на социалните плащания през изминалите 4-5 години, те все още са недостатъчни. Той подчерта, че допълнителни социални плащания за определена група вървят с въпроса, какъв е източникът на приходи за тях – дали да бъде увеличен някой данък или да бъдат ограничени разходите по друга политика.

За предстоящата предизборна кампания Томислав Дончев посочи, че възнамерява да се опита още веднъж да развие тезите си, свързани с необходимостта от икономическа трансформация в страната, което включва усилия и мерки за постигане на много по-висока добавена стойност от икономиката. „Разговорът за доходи, разговорът включително и за социално слабите се свежда само до преразпределителната роля на държавата. Аз твърдя, че на база преразпределение една държава не може да стане по-богата“, заяви вицепремиерът в оставка.

Той оспори твърдението, че има драстичен спад на инвестициите – през 2025 г. само от държавния бюджет са инвестирани 12 млрд. лева, сходна е сумата с произход Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и европейски програми. От гледна точка на публичните инвестиции, това са рекордни инвестиции, коментира Дончев. Той допълни, че преките чуждестранни инвестиции за 2025 г. ще бъдат повече от предходната година, като точни данни ще има в средата на годината.

Що се отнася до предстоящите предсрочни избори Томислав Дончев посочи, че „няма лошо да има спор в политиката, лошо е да има спор относно изборната технология точно преди избори“. Според него безкрайните спорове унищожават доверието в изборния процес като цяло. Той изрази мнение, че причина да намалява броят на гласуващите е не само отвращението от политическия наратив, а и ерозиралото доверие в изборната технология.

Според вицепремиера в оставка фокусът в дебата за изборната технология често е встрани от основния проблем, а той е компетентността на секционните избирателни комисии. Той изрази увереност, че ако там има повече грамотни и почтени хора, ще има по-малко проблеми с изборния процес, включително и по-малко нарушения. „Опитваме се с машината да решим човешки дефекти, което невинаги се получава“, каза Дончев.

Той заяви, че политическата система и обществото трябва да направят опит да се оттласнат от модела „всеки срещу всеки“, защото политиката е противопоставяне, но не е война. Тя трябва да включва опит за съгласие, търсене на компромис, търсене на обща консенсусна посока, коментира Дончев. По думите му, ако нещо систематично е липсвало в българската политика през последните години, това е мъдрост.

Той каза също така, че му е трудно да коментира политическите заявки на Румен Радев (президент 2017-2026 г.) поради липсата на конкретика. „В политиката не е редно да се коментират личностите – това не е проява на добър политически стил. На мен ми се искаше да коментирам конкретни политически приоритети в посока визия за развитие на икономиката, на инфраструктурата, на образованието, на здравеопазването или поне минимално определение по скалата ляво-дясно“, посочи вицепремиерът в оставка.

(БТА)