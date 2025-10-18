Томислав Дончев: Индустрията в България отчаяно се нуждае от инженери и кадри

Технологичните специалности са подценени, а българската индустрия отчаяно се нуждае от инженери и кадри", заяви заместник министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, цитиран от БНР.

Той откри 16-то издание "Технически дни на кариерата", което се провежда в София.

Според Дончев държавата е длъжник най-вече на индустрията, която произвежда материали, машини, технологии, стоки, енергия и др.

"Тя не присъства в политическия дневен ред. Няма консолидирана парламентарна подкрепа. В парламента се говори за всички останали сектори на икономиката, за търговията, земеделието. Никой не говори за индустрията, а тя има не по малки проблеми. И по отношение на свързаността тя се нуждае от пътища от железници, нуждае се от бързо присъединяване към електричество, нуждае се от по добра регулаторна среда, но голямата болка на индустрията са кадрите", обясни той.

Затова първото нещо, което държавата трябва да направи е да повиши интереса към инженерните специалности и точните науки, подчерта Томислав Дончев.

Според заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова държавата вече e взела редица мерки за справяне с проблема с липсата на кадри.

"Има данни колко са хората извън пазара на труда и нашата основна работа е да ги мотивираме за активно поведение да започнат да търсят работа, да се разберат причините, поради които те са извън пазара на труда, кое ги спира, кое им пречи, за да може да се намери специалния път към всеки един човек поотделно, обясни Ефремова.

26 компании участват във форума "Технически дни на кариерата" тази година, посочи организаторът му Светозар Петров, управител на една от водещите компании за посредничество между търсещите и предлагащите работа.

"Целта на всяка компания е да покаже какво предлага, какво смята да прави, какво прави вече какви хора търси, да отговори на въпросите на търсещите работа на живо и да събере кандидати", обясни Петров.