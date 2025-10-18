IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Томислав Дончев: Индустрията в България отчаяно се нуждае от инженери и кадри

Държавата е длъжник най-вече на индустрията, която произвежда материали, машини, технологии, стоки и енергия, изтъква министър на иновациите и растежа

17:37 | 18.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Технологичните специалности са подценени, а българската индустрия отчаяно се нуждае от инженери и кадри", заяви заместник министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, цитиран от БНР.

Той откри 16-то издание "Технически дни на кариерата", което се провежда в София.

Според Дончев държавата е длъжник най-вече на индустрията, която произвежда материали, машини, технологии, стоки, енергия и др.

"Тя не присъства в политическия дневен ред. Няма консолидирана парламентарна подкрепа. В парламента се говори за всички останали сектори на икономиката, за търговията, земеделието. Никой не говори за индустрията, а тя има не по малки проблеми. И по отношение на свързаността тя се нуждае от пътища от железници, нуждае се от бързо присъединяване към електричество, нуждае се от по добра регулаторна среда, но голямата болка на индустрията са кадрите", обясни той.

Затова първото нещо, което държавата трябва да направи е да повиши интереса към инженерните специалности и точните науки, подчерта Томислав Дончев.

Според заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова държавата вече e взела редица мерки за справяне с проблема с липсата на кадри.

"Има данни колко са хората извън пазара на труда и нашата основна работа е да ги мотивираме за активно поведение да започнат да търсят работа, да се разберат причините, поради които те са извън пазара на труда, кое ги спира, кое им пречи, за да може да се намери специалния път към всеки един човек поотделно, обясни Ефремова.

26 компании участват във форума "Технически дни на кариерата" тази година, посочи организаторът му Светозар Петров, управител на една от водещите компании за посредничество между търсещите и предлагащите работа.

"Целта на всяка компания е да покаже какво предлага, какво смята да прави, какво прави вече какви хора търси, да отговори на въпросите на търсещите работа на живо и да събере кандидати", обясни Петров.

Последна актуализация: 17:36 | 18.10.25 г.
Томислав Дончев недостиг на кадери индустрията в България
3
rate up comment 4 rate down comment 1
Big Stan
преди 41 минути
Ами създайте ги бе Дончев, стига си мрънкали и запретвай ръкави!Бай Тодор остави 400 хил. бройки, значи можете и Вие! Ако не пък не можете, подавайте оставки и да идват такива, които могат.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 1
mr. Yoda
преди 48 минути
А, къде в евро-атнантическите ценности се толерира акъл и истинска креативност?! Лигльоввци, сиреч актьори - да. ПиАр, меринджей, инфлуенсър, маркет и всякая ***..
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 0
plc
преди 1 час
Да ми се обади г-н Дончев къде в Бургас търсят инженери и плащат добре ?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
