Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Т. Дончев: Очаквам второто плащане по НПВУ за над 650 млн. евро до средата на октомври

Искането за третото плащане за над 1,6 млрд. евро ще бъде изпратено към Европейската комисия преди края на септември, съобщи вицепремиерът

10:20 | 05.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Очаквам средствата по второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъдат налични до средата на октомври. Това съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния блитцконтрол в отговор на въпрос от парламентарната група (ПГ) на "БСП - Обединена левица", предаде БТА.

В момента тече обработка на искането, обясни той и каза, че вероятно процедурата ще приключи на 15 септември. По думите му страната ни е получила уверението на Европейската комисия (ЕК), че България е изпълнила ангажиментите си по второто плащане. 

Дончев припомни, че ревизираното искане за второ плащане за над 650 млн. евро беше изпратено през юли, какъвто беше поетият ангажимент, и след постигнатото съгласие с ЕК за промяна на НПВУ.

Относно трето плащане, вицепремиерът обяви, че плановете са искането към Комисията за транша от над 1,6 млрд. евро да бъде изпратено преди края на септември, така че средствата да са налични до края на тази година.

Томислав Дончев припомни, че има принципно съгласие с ЕК за намаляване и прегрупиране на плащанията по НПВУ от първоначалния вариант от общо девет, така че през 2026 година България да получи останалите средства по Плана в рамките на две плащания. 

Последна актуализация: 11:35 | 05.09.25 г.
